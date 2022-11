"Come un padre": Carletto Mazzone raccontato dai suoi 'ragazzi', da Totti a Baggio

Un ritratto di Carletto Mazzone attraverso le testimonianze e i ricordi di chi lo ha avuto come allenatore, per un omaggio a mister 795 come il numero, tuttora record, delle panchine collezionate in serie A dal ‘sor Magara’. Sarà disponibile dal 2 novembre su Prime Video, il docufilm diretto da Alessio di Cosimo “Come un padre” in cui, alternati a materiali di repertorio, vediamo sfilare in una lunga serie di testimonianze, alcuni dei tanti ‘ragazzi’ di Mazzone, campioni cresciuti all’ombra della sua guida o che grazie ad essa hanno raggiunto i loro migliori risultati o, ancora, si sono ritrovati: da Francesco Totti a Pep Guardiola, da Marco Materazzi a Gigi Di Biagio, dai fratelli Filippini a Beppe Signori a Roberto Baggio, a tanti altri. A svelare qualcosa in più dell’uomo Mazzone, anche gli interventi del figlio Massimo e della nipote Iole.

“Come un padre”, il docufilm su Carlo Mazzone

Sono gli anni ’40 e Carletto è un ragazzino che va a scuola, aiuta il padre meccanico in officina e si innamora del calcio. Il padre, persona concreta, lo invita a imparare un mestiere e lo spinge a lavorare con lui nel tempo libero, ma il richiamo del pallone è forte, e Carletto non lo abbandona mai, fino al giorno in cui esordisce in serie A con la maglia della sua squadra del cuore, la Roma. L’anno dopo, il trasferimento ad Ascoli, una città che rimarrà nel suo destino e prima tappa della sua avventura successiva alla carriera di calciatore, quella che, sempre nel segno della passione per il pallone, segnerà il suo destino, facendolo passare dal campo alla panchina e portandolo a raggiungere il record, tuttora imbattuto, di 795 presenze da allenatore nel massimo campionato italiano.

A raccontare questa lunga e ricca carriera in “Come un padre” di Alessio Di Cosimo, sono le immagini d’archivio, con diversi spezzoni non solo di partite, ma anche di interviste del protagonista e, soprattutto, una sfilza di calciatori che, nel suo lungo pellegrinare, l’allenatore romano ha avuto nelle sue varie squadre. Tutti atleti importanti, ognuno con un suo ricordo, ma tutti concordi nel riconoscere a Mazzone, oltre alla competenza tecnica anche una grande caratura umana, qualità che lo faceva appunto percepire quasi come una figura paterna, un punto di riferimento dentro e fuori il campo.

“Come un padre”: Mazzone, un uomo di calcio

795 panchine collezionate in serie A, su e giù per l’Italia: da Ascoli a Catanzaro, da Cagliari a Roma, da Bologna a Brescia a Perugia fino a Livorno. Tanti campioni scoperti e cresciuti (da Totti in giù), tanti altri fatti letteralmente rinascere (Baggio e Signori, tra gli altri), un’intelligenza tattica spesso sottovalutata, un’etichetta da catenacciaro ingiusta, una grinta invidiabile, una passione sconfinata per il proprio lavoro, un’incrollabile etica sportiva e soprattutto una capacità rara di fare squadra e di gestire il rapporto professionale e umano con i propri calciatori, ragazzi talentuosi e privilegiati, ma pur sempre, prima di tutto, ragazzi.

Questo e altro si scopre sulla figura di Carletto Mazzone seguendo il docufilm “Come un padre”, che ha innanzitutto il merito di sfatare qualche luogo comune e di rendere il giusto merito a una figura che lascia il suo segno nella storia del calcio italiano.

In questo senso, niente di più efficace delle testimonianze di chi c’era, nel momento in cui Mazzone regalava ai tifosi delle sue squadre vittorie e sconfitte, lavorava per costruire squadre e campioni, si accalorava per un risultato o si divertiva a rispondere per le rime alle critiche.

E già la copiosità delle testimonianze prodotte e i nomi dei testimoni servono a dare un’idea della ricchezza di una carriera da record: Francesco Totti, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Beppe Signori, Andrea Pirlo,Marco Materazzi, Giuseppe Giannini, Giovanni Galli e tanti altri, regalano gustosi ricordi personali non solo sulle partite e sui risultati conquistati, ma soprattutto su quello che i tifosi non possono vedere: il lavoro a margine degli allenamenti e delle gare, il sostegno, la motivazione, la spinta anche psicologica necessaria alla crescita di un campione e di una squadra.

Il lato umano del mister emerge quindi prepotente, nonostante rimanga circoscritto al suo ruolo di allenatore, senza sviluppare aspetti privati.

I materiali usati e le testimonianze si concentrano in larga parte dalla metà degli anni ’90 in poi, quando Mazzone fa le esperienze più importanti, a iniziare da quella centrale, per cuore e carriera, alla guida della sua Roma. Rimane la curiosità però, per contestualizzare ancora meglio questa figura sportiva e umana e allargare lo sguardo, sugli anni precedenti della lunga gavetta tra serie A e B, iniziata sulla panchina dell’Ascoli molti anni prima, in un calcio che oggi ci appare primitivo e ingenuo, che viene raccontato forse troppo sbrigativamente rispetto al resto, essendo il contesto in cui il mister si è formato e di cui probabilmente è riuscito a conservare e a portare l’imprinting anche in un mondo che ormai stava velocemente cambiando.

Voto: 6,5