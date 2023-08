Tanti auguri Robert De Niro, come te nessuno mai

Robert De Niro - Crediti LaPresse

Quando capì di voler essere un attore, Robert De Niro era solo un ragazzo. Non aveva ancora finito le scuole superiori, non aveva nulla del divo o del sex symbol, ma non gli serviva. Era infatti armato di un talento sconfinato, con cui ha saputo ridisegnare il concetto stesso di interprete, aprire la strada ad un’intera generazione di attori e attrici, cambiando la storia del cinema. Oggi che compie 80 anni, non si può che riconoscere che ha reso le nostre vite migliori, più ricche, ci ha aiutato a comprendere meglio i sentimenti e le nostre vite, mentre ne creava in continuazione sul grande schermo.

Una nuova razza di attore per un nuovo cinema

Ottant'anni di Robert De Niro, di quello che molti definiscono il più grande attore mai esistito, di certo uno dei più longevi, in un mondo dove il sovente non si riesce a sopravvivere a mode, cambiamenti dell'industria, stravolgimenti dei generi e via discorrendo. Fatto ancora più sorprendente, Bob De Niro, come lo chiamano affettuosamente dall'altra parte dell'oceano, è stato capace di sopravvivere a film monumentali, personaggi a dir poco incredibili. Ogni volta che pareva che non si potesse superare, ci ha smentito, ha inanellato un'altra incredibile interpretazione.

Nato a Manhattan, cresciuto con la madre a Little Italy, è da decenni il simbolo del concetto di attore come professionista costretto sempre ad affinare senza sosta il suo talento, a dedicarvisi con una determinazione, una professionalità, che Robert De Niro non ha mai smesso di impugnare. Questo neppure negli anni del massimo splendore, del massimo trionfo, quando era semplicemente il paradigma dell'attore capace di convogliare su di sé i favori del pubblico e della critica. Cresciuto alla Actor’s Studio, del Method Acting è ambasciatore per eccellenza, e a ben rifletterci, solo negli ultimissimi anni, complice anche un'età non più verdissima, si è concesso qualche scivolone, qualche film poco elevato, quasi che cercasse in un certo modo di decostruire il proprio mito, di giocare un po’.

Del resto è stato rappresentante del cinema serio, forse anche serioso, divo fiero di esserlo, non il più disponibile di sempre con il pubblico o con la stampa, elemento che gli è stato sempre perdonato perché, oggettivamente, quello che ci donava in cambio era qualcosa di incredibile.

Il simbolo stesso della New Hollywood

Il talento è eterno, ma la sua applicazione invece è più specifica, o perlomeno questo non si può negare quando si parla di Robert De Niro. Nessun altro artista della recitazione è più connesso alla New Hollywood quanto lui, che esordì in Oggi Sposi di Brian De Palma, nel 1963, per poi connettersi ed esplorare anche l'autorità europea. Pare incredibile a pensarsi, ma l'attore che è diventato più di tutti il simbolo dei gangster e dei mafiosi, all'inizio era soprattutto utilizzato in commedie, questo almeno fino al 1973, a quel provino fallito per mera volontà della produzione per il ruolo di Sonny Corleone, poi andato al più famoso James Caan. Ma Francis Ford Coppola ne fu impressionato, così come De Palma, che lo presentò a Martin Scorsese, il regista che ne cambiò la carriera. Un sodalizio unico e irripetibile, che non ha pari probabilmente nella storia della cinematografia, non solo per prolificità o legame, ma anche per la caratura che ha saputo sviluppare.

Mean Streets è solo il primo di una serie di film che in quegli anni ‘70 lo lanciano nel firmamento mondiale. Nei decenni successivi lavorerà con registi del calibro di Bertolucci, Elia Kazan, Michael Cimino, Sergio Leone, James Mangold, Tarantino, Terry Gilliam e tantissimi altri. Il tutto mettendo sempre al servizio anche il suo corpo, non semplicemente la sua abilità recitativa. In questo De Niro è stato un innovatore assoluto, in tanti decenni si è sempre posto come il simbolo per eccellenza di un qualcosa di radicale, verosimile perché concepito come tale. Sovente viscerale, sotto le righe ma riuscendo anche ad accogliere vertici di un lirismo, che lo hanno reso tra i più universali attori di sempre, De Niro è riuscito a primeggiare a dispetto di una concorrenza che, anno dopo anno, diventava sempre più agguerrita.

L’eterno confronto con Al Pacino

Robert De Niro o Al Pacino? Parlare dell'uno significa bene o male parlare anche dell'altro. Nessuno dei due parla particolarmente bene in italiano, nessuno dei due conosce più di tanto la madrepatria, eppure rimangono un simbolo dell'Italia di una potenza senza pari. Miracoli della cinematografia ma soprattutto un miracolo loro, che ci hanno spesso messo nei guai quando si trattava di scegliere o l'uno o l'altro.

Più indiavolato, più estremo e mattatore, sovente simbolo di una passionalità vulcanica il fu Michael Corleone, mentre De Niro ha saputo spaziare su più sfumature. Ma entrambi rimangono complementari, e non è un caso che la loro presenza sia stata alla base del successo di tre film incredibili come Il Padrino - parte II, Heat - la sfida di Michael Mann e da ultimo Irishman sempre di Scorsese. Ciò che De Niro ha dimostrato che si può fare su un set cinematografico, è stato fonte di ispirazione per intere generazioni di interpreti, alcuni dei quali tra i più premiati di sempre dei nostri giorni. Capace di muoversi tra thriller, crime, commedia, film storico e persino fantasy con straordinaria abilità, forse a un certo punto ha vissuto anche leggermente di rendita, su quella sua smorfia universale, sul mestiere, ma è qualcosa che si è ampiamente meritato. Salutarne gli 80 anni significa riconoscere che il cinema è cambiato tanto, tantissimo. Lui rappresenta uno degli ultimi protagonisti di un’era autoriale, di quando gli attori contavano molto più dei personaggi che interpretavano, di quando il pubblico facevo la fila per vedere qualcosa di vero, autentico, non semplicemente enormi carrozzoni alla moda e privi di genuinità.