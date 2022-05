“Con chi viaggi” con Lillo e Rovazzi: una black comedy tra risate e suspense

E’ proprio vero che nell’era di internet tutto è più facile, anche trovare un passaggio per un viaggio all’ultimo momento, conoscere persone nuove e, soprattutto, comunicare? “Con chi viaggi”, il nuovo film di Younuts! che sarà uscirà nei cinema italiani come evento speciale il 23, 24 e 25 maggio, vuole farci trovare una risposta a questa domanda.

Un breve viaggio da Roma a Gubbio infatti, si trasforma per i quattro sconosciuti messi insieme da una app di car sharing, in un’esperienza rivelatrice in cui non mancano momenti comici tra sospetti, chat, segreti e colpi di scena. A incarnare i quattro protagonisti troviamo Lillo, Alessandra Mastronardi, Fabio Rovazzi e Michela De Rossi.

Con chi viaggi, la trama

Quattro sconosciuti, attraverso una app decidono di condividere il viaggio da Roma a Gubbio. Paolo (Lillo), il conducente che mette a disposizione l’auto è, a suo dire, un tranquillo impiegato che vuole condividere il viaggio non per guadagnare soldi, ma per il piacere della compagnia. Anna (Alessandra Mastronardi), è una donna piuttosto problematica, con molti irrisolti con gli ex, in particolare con uno. Michele (Fabio Rovazzi), appare un normale ragazzo, che si reca in Umbria per partecipare a un matrimonio, proprio come Anna. Michela, la più giovane del gruppo invece, sta tornando a casa dalla madre per il fine settimana.

Teoricamente queste quattro persone non hanno niente in comune, ma in realtà, quasi tutte nascondono un segreto. Man mano che seguiamo il loro viaggio in macchina tra i borghi e le campagne del centro Italia capiamo qualcosa in più, mentre, chilometro dopo chilometro, aumentano i sospetti e il nervosismo tra i passeggeri. La situazione si farà sempre più movimentata e si colorerà sempre più di suspense, fino ai colpi di scena finali che scioglieranno la tensione.

Con chi viaggi, una commedia on the road tinta di giallo

Una piacevole ora tra commedia e giallo, è quella passata a guardare lo sviluppo dell’avventura on the road raccontata da “Con chi viaggi”, il terzo film di Younuts! che segue “Sotto il sole di Riccione” e “Altrimenti ci arrabbiamo”. La storia dei quattro sconosciuti messi insieme dalla app di car sharing è il brillante remake di un film spagnolo di qualche tempo fa.

Il tema centrale di questa black comedy è come siano cambiate le nostre relazioni con l’avvento di internet e soprattutto dei social, quanto questi nuovi strumenti ci abbiano aperto e quanto invece isolato, quanto ci abbiano dato l’illusione che per conoscere davvero le persone basti un clic sui loro profili online, e ci abbiano tolto contemporaneamente l’abitudine a cercare di capire veramente chi abbiamo davanti attraverso la vera conoscenza, il contatto diretto, la comunicazione.

Tutto questo viene raccontato attraverso le ansie dei viaggiatori e attraverso il brillante intreccio delle loro storie, dei segreti che tutti abbiamo, e delle sorprese che può riservare la grande avventura di entrare per un momento o per un tempo più lungo, nella vita degli altri, per scoprire che quasi mai la realtà coincide con le apparenze.

La commedia poggia tutta sulle spalle degli attori. I momenti di azione sono pochi, la dinamicità è pressoché azzerata. Quello che vediamo è solo un lungo viaggio in auto, durante il quale però succedono moltissime cose, prima di tutto nella mente dei viaggiatori, poi nel loro relazionarsi.

Gli attori quindi sono al centro del film tutto il tempo e risultano tutti in parte, riuscendo a tenere vivissima l’attenzione dello spettatore, sia nei momenti più comici che in quelli in cui la suspense aumenta. Al centro di questo incastro di storie, segreti, sospetti e bugie è il personaggio di Paolo, che è interpretato da Lillo, e che da un certo punto in poi diventa il più misterioso dei quattro protagonisti, quello su cui bisogna più scavare per arrivare a una difficile e forse rischiosa verità.

E proprio da questo punto in poi il film entra nel vivo, nutrendosi contemporaneamente sia della riconosciuta verve comica dell’attore, che della sua mimica facciale adattissima anche a descrivere un uomo pervaso da un’inquietudine apparentemente senza spiegazione.

La storia, come ogni buon noir che si rispetti, vede un crescendo di tensione fino ai colpi di scena risolutivi.

Un film ben recitato, scorrevole e divertente.

Voto: 7