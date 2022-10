Cinema: le 5 migliori uscite della settimana

Settimana cinematografica ricca di uscite quella al via giovedì 6 ottobre: dal trionfo del multiverso in Everything Everywhere All at Once dei fratelli Daniels al debutto cinematografico di Marion Barbeau, prima ballerina dell’Opéra di Parigi, in La vita è una danza, fino al ritorno di Riccardo Scamarcio in Quasi orfano, del regista Jafar Panahi con Gli orsi non esistono e della premiata coppia Clooney-Roberts in Ticket to Paradise. Ecco come orientarsi in questa nuova settimana di cinema con trame e trailer dei migliori titoli.

Everything Everywhere All at Once

di Dan Kwane e Daniel Scheinert, con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jonathan Ke Quan, James Hong e Jamie Lee

Curtis Evelyn e Waymond Wong sono due americani di origine cinese che gestiscono una piccola lavanderia a gettoni. Il nonno è ormai rintronato, mentre la figlia adolescente Joy sembra fuori controllo. Come se non bastasse, un controllo fiscale li mette ulteriormente in difficoltà. Proprio mentre deve confrontarsi con l’ispettrice IRS, però, Evelyn viene catapultata in un’altra dimensione: la sua vita monotona si trasformerà improvvisamente in un viaggio tra realtà parallele per salvare l’universo e la sua famiglia. Una sorta di film “definitivo” sul multiverso, in un mix di generi dalla commedia nera al kung fu che sembra una scheggia impazzita ma si rivela perfettamente calzante col passare del tempo, anche grazie a un cast asiatico stellare da Michelle Yeoh a James Hong fino al ritorno di Jonathan Ke Quan, visto da bambino in Indiana Jones e ne I Goonies.

La vita è una danza

di Cédric Klapisch, con Marion Barbeau e Hofesh Shechter

Elise ha 26 anni ed è una delle più promettenti ballerine di danza classica della scena parigina. La sua vita e la sua carriera vanno però in frantumi quando scopre che il fidanzato la tradisce e un grave infortunio la costringe a rinunciare al ballo per due anni. Trasferitasi in Bretagna, Elise prova a riprendersi e, anche grazie a nuove amicizie e nuovi amori, cercherà di sfidare i referti medici e muovere qualche passo di danza contemporanea. Una storia di riscatto in un film che riesce finalmente a parlare di danza al di fuori della competizione, e lo fa con passione grazie soprattutto a chi la pratica: la protagonista Elise è infatti interpretata da Marion Barbeau, prima ballerina dell’Opéra di Parigi.

Quasi orfano

di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo e Adriana Pappalardo

Valentino e Costanza hanno fondato una famosa griffe e sono ora tra le figure più importanti del mondo del design milanese. La storia del “quasi orfano” Valentino Tarocco, in particolare, rimasto solo in tenera età dopo aver tagliato i ponti con la sua famiglia e aver cambiato cognome, affascina il pubblico. Tutto cambia quando la famiglia Tarocco, proprietaria dell’agriturismo pugliese con la peggior valutazione su TripAdvisor, giunge a Milano per chiedere un aiuto economico al figlio e salvare la loro attività. Il classico confronto tra Nord e Sud Italia proposto in chiave vita-lavoro, con Riccardo Scamarcio incaricato di raccontarne le differenze attraverso una perdita di memoria.

Gli orsi non esistono

di Jafar Panahi, con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei, Mina Kavani

Due storie d’amore parallele seguite dal regista in persona tra tentativi e rifiuti di espatrio. I quattro amanti devono affrontare superstizioni, sistemi di potere e numerosi altri ostacoli per restare uniti. Vincitore del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, Gli orsi non esistono segna il ritorno di Jafar Panahi, uno dei più grandi esponenti della New Wave iraniana (Il palloncino bianco, Il cerchio, Offside, etc.), con una produzione nuovamente all’insegna della docufiction, che vuole innanzitutto fare del cinema nuovamente un mezzo di denuncia.

Ticket To Paradise

di Ol Parker, con George Clooney e Julia Roberts

Georgia vive a Los Angeles, David a Chicago. Dopo tanto tempo che sono divorziati, i due si rivedono a Bali, dove sono andati a trovare la figlia Lily. Qui scoprono la notizia delle sue imminenti nozze con Gefe, un coltivatore di alghe locale. Trovandosi finalmente d’accordo su qualcosa, Georgia e David si alleeranno per impedire alla figlia di compiere lo stesso errore fatto da loro sposandosi venticinque anni prima. Una delle più classiche commedie su amore e odio che si intrecciano fino al trionfo del primo viene esaltata dai suoi interpreti, con George Clooney e Julia Roberts a dimostrare una volta di più la loro alchimi dopo Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Money Monster.