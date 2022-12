Cremonini Imola Live 2022, tutte le emozioni del megaconcerto al cinema

Un trionfale tour da 450000 biglietti venduti che ha il suo apice in un bagno di folla memorabile all’Autodromo di Imola il 2 luglio 2022: 75000 anime sotto al palco su cui canta e suda Cesare Cremonini, raccontato dalla potenza delle immagini sul grande schermo. L’opportunità per rivivere in un modo nuovo quella serata di musica e condivisione sarà da cogliere il 10, 11 e 12 dicembre, quando nei cinema arriva l’evento speciale Cremonini Imola Live 2022, distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Live Nation e Radio Italia.

Un concerto in formato cinema

Cremonini Imola Live 2022 è un appuntamento cinematografico da non perdere per i fan dell’artista emiliano che permetterà loro di rivivere, in formato wide screen, l’energia e le emozioni di uno show spettacolare, indimenticabile per chi c’era, e che saprà coinvolgere e intrattenere anche chi quell’esperienza dal vivo, nel caldo luglio 2022 , non è riuscito a farla.

Il film, diretto da Gaetano Morbioli, restituisce fedelmente l’evento, seguendo una ricca scaletta di ventiquattro brani tra i più amati, che fanno parte di un ormai ricco repertorio, e che hanno il sapore genuino ed ecumenico del miglior pop italiano degli ultimi decenni.

Un viaggio in canzoni sincere come il vino buono, a volte più corpose e robuste, molte altre più leggere e frizzanti. Dalle produzioni più recenti ai cavalli di battaglia. Da La Ragazza del Futuro all’ormai iconica 50 Special, un manifesto scanzonato di gioventù e disimpegno, scritto e interpretato da un gruppo di allora liceali, che rivelò al pubblico italiano l’esistenza del cantante dei Lunapop, destinato poi a proseguire da solista la sua carriera di musicista.

Cesare Cremonini porta per mano il suo pubblico in un viaggio al centro della sua musica, della sua cifra assolutamente riconoscibile, e, in definitiva, del suo successo, costruito mattone per mattone, in oltre venti anni di lavoro costante e appassionato.

Una grande festa di musica per 75000 invitati

Le luci della sera calano lentamente su una folla sterminata riunita nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ripresa da un drone capace di restituire l’immensità di un’adunata oceanica, entusiasta e accaldata. Più di 70000 persone sono in attesa di vivere un’esperienza che si aspettano memorabile, quando sale sul palco il gran cerimoniere di quella festa.

Cesare Cremonini, classe 1980, è colui che stanno tutti aspettando. L’ex giovane promessa della musica italiana, a 42 anni suonati può festeggiare il traguardo di un tour trionfale, capace di portare in stadi e palazzetti quasi mezzo milione di persone. Un tour che ha il suo apice proprio in quell’autodromo, nella calda notte del 2 luglio, che si trasforma in una lunga festa di musica ed emozioni, in cui si celebra il successo di uno dei big del pop all’italiana, e il suo legame con un pubblico ampio e trasversale.

Una festa tutta da rivivere con l’arrivo nelle sale cinematografiche, dal 10 al 12 dicembre, di Cremonini Imola Live 2022, che è un’opportunità, non solo per ripercorrere i momenti più belli di quel concerto per i tanti che hanno avuto la fortuna di vederlo dal vivo e per i tanti altri che a Imola non c’erano e ora hanno la possibilità di partecipare a quell’evento.

La trasposizione sul grande schermo di quella notte rappresenta infatti anche la possibilità di viverla da un punto di vista diverso, approfittando dello sguardo ‘altro’ delle telecamere e dei droni diretti dalla regia di Morbioli, capaci di restituire dettagli, espressioni e momenti impossibili da cogliere, mente si sta vivendo e ci si sta godendo un coinvolgente spettacolo dal vivo.

Ecco quindi che al cinema i fan potranno apprezzare non solo l’esecuzione dei brani più amati e conosciuti di Cremonini, o momenti di fortissimo impatto, come quello che lo vede protagonista di un duetto virtuale con il concittadino Lucio Dalla, in Stella di Mare, ma anche la sua presenza scenica, la generosità nel concedersi al pubblico e il dialogo continuo e armonico tra le due anime di questa grande festa: il cerimoniere che, a ben guardare, è anche colui che viene festeggiato, e i convitati, che cantano e celebrano insieme un musicista capace di mescolare cantautorato e attitudine pop, arrivato a una maturità artistica di cui il concerto di Imola è concreta testimonianza.

Voto: 6,5