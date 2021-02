Critics’ Choice Awards 2021: pioggia di candidature per Netflix (ancora una volta)

Continuano a fioccare candidature per i titoli Netflix nei premi della tradizionale awards season. Dopo i Golden Globes e i SAG, i prodotti della piattaforma di streaming fanno il pieno di nomination anche ai Critics Choice Awards, i riconoscimenti assegnati il prossimo 7 marzo dall'associazione di critici cimematografici americani. Netflix si fa notare praticamente ogni categoria con molti dei suoi titoli tra i più apprezzati di questo periodo tra cui Mank che ha ottenuto più nomination di tutti, ben 12, Ma Rainey’s Black Bottom, Da 5 Bloods, Il processo ai Chicago 7, Pieces of a Woman con la straordinaria Vanessa Kirby nominata anche come miglior attrice protagonista dopo aver già vinto la coppa volpi a Venezia, Malcom & Marie, La vita davanti a sé e Midnight Sky. Anche il prossimo film con Tom Hanks, News of the World, che uscirà su Netflix il 10 febbraio, ha ottenuto diverse nomination.

Al di fuori dei titoli Netflix, i due film che si sono piazzati con più candidature sono stati il vincitore della Mostra del cinema di Venezia 2020, Nomadland e anche il film indipendente Minari. Ma scopriamo tutte le candidature e le categorie dei Critics' Choice Awards 2021.

Critics’ Choice Awards 2021: tutte le candidature

Miglior film

Da 5 Bloods

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

News of the World

Nomadland

One Night in Miami

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior attore

Ben Affleck, The Way Back

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Tom Hanks, News of the World

Anthony Hopkins, The Father

Delroy Lindo, Da 5 Bloods

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Miglior attrice

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Sidney Flanigan, Mai raramente a volte sempre

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Zendaya, Malcolm & Marie

Miglior attore non protagonista

Chadwick Boseman, Da 5 Bloods

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom Jr, One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat: Seguito di film cinema

Ellen Burstyn, Pieces of a Woman

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Miglior giovane attore o attrice

Ryder Allen, Palmer

Ibrahima Gueye, La vita davanti a sé

Alan Kim, Minari

Talia Ryder – Never Rarely Sometimes Always

Caoilinn Springall, The Midnight Sky

Helena Zengel, News of the World

Miglior cast

Da 5 Bloods

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

One Night in Miami

Il processo ai Chicago 7

Miglior regista

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Una donna promettente

David Fincher, Mank

Spike Lee, Da 5 Bloods

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior sceneggiatura originale

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Una donna promettente

Jack Fincher, Mank

Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always

Darius Marder & Abraham Marder, Sound of Metal

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura non originale

Paul Greengrass & Luke Davies, News of the World

Christopher Hampton & Florian Zeller, The Father

Kemp Powers, One Night in Miami

Jon Raymond & Kelly Reichardt, First Cow

Ruben Santiago-Hudson, Ma Rainey’s Black Bottom

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior fotografia

First Cow

Mank

Minari

Nomadland

Da 5 Bloods

Tenet

News of the World

Miglior scenografia

The Personal History of David Copperfield

News of the World

Tenet

Mank

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior comedy

Borat: Seguito di film cinema

The Forty-Year-Old Version

The King of Staten Island

On the Rocks

Palm Springs

The Prom

Miglior film straniero