David di Donatello, i premi: miglior film 'Le otto montagne', Ronchi e Gifuni migliori protagonisti, vince anche Elodie

Va a 'Le otto montagne', diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli protagonisti, il David di Donatello 2023 per il miglior film. Gli altri film candidati erano 'Esterno notte' di Marco Bellocchio, 'Nostalgia' di Mario Martone', 'Il signore delle formiche' di Gianni Amelio e 'La stranezza' di Roberto Andò.

Bellocchio riceve però il David per la migliore regia e dopo aver ritirato il premio ha detto ironico: "Non me lo aspettavo ma lo accetto". Senza statuetta gli altri candidati, Gianni Amelio, Roberto Andò, Mario Martone, Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh.

Barbara Ronchi per 'Settembre' e Fabrizio Gifuni per 'Esterno Notte' sono i migliori attori protagonisti. "Ringrazio Giulia (Steigerwaltche, ndr) che mi ha dato fiducia - ha detto ritirando la statuetta Ronchi, al suo primo David della carriera - è stato un onore assistere allo sbocciare di una regista. Dedico il premio a due uomini che illuminano la mia vita, se brillo è grazie a loro: Alessandro e Giovanni, che è a casa", ha detto l'attrice prima del messaggio al figlio: "Amore, mamma ha vinto il David". Le altre candidate come attrici erano per Margherita Buy per 'Esterno notte', Penelope Cruz per 'L'immensità', Claudia Pandolfi per 'Siccità' e Benedetta Porcaroli per 'Amanda'. Gli attori in lizza per il premio e rimasti a bocca asciutta, invece, sono Luigi Lo Cascio, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

Miglior attrice non protagonista Emanuela Fanelli per "Siccità", di Paolo Virzi. L'attrice romana è stata la prima della serata a essere premiata. Emozionatissima, ha ringraziato il regista per averle dato questa opportunità: "Grazie a Paolo Virzì che mi ha guardato. Non so come abbia pensato a me guardando solo un piccolo sketch. Lo ringrazio per voler così bene agli attori e agli esseri umani". Francesco Di Leva ha vinto come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film 'Nostalgia'. Tra i vincitori anche Elodie, premiata insieme a Joan Thiele per il singolo 'Proiettili' - scritto con Elisa Toffoli - come migliore canzone originale per il film 'Ti mangio il cuore'.

Premio alla carriera alla produttrice Marina Cicogna, David speciali assegnati invece a Isabella Rossellini e al regista Enrico Vanzina, che commosso ha omaggiato suo fratello Carlo. A 'The Fabelmans' di Spielberg il premio come miglior film straniero dell'anno. Infine 'Il grande giorno' di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo, ha vinto il David dello spettatore, assegnato al film che ha incassato di più nell'anno precedente.