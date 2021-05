David 2021, Checco Zalone batte Laura Pausini: l’epica reazione della cantante fa il giro dei social

"Se lo sapevo venivo": così, con la consueta ironia, in collegamento da casa con la diretta di Rai1 dei David di Donatello, Checco Zalone ha accolto il premio alla migliore canzone originale ricevuta per il brano 'Immigrato', scritto e cantato dallo stesso Zalone per la colonna del film 'Tolo Tolo'. "La mia famiglia sono lì che dormono", ha scherzato Zalone, vero nome Luca Medici: "Non gliene frega niente che ho vinto. È una bella canzone, io sono timido quindi mi sono preparato un discorso: dedico questo premio ai miei produttori, al protagonista del film insieme a me e alla mia famiglia che dorme".

Una vittoria per certi versi inaspettata quella dell’attore pugliese che ha battuto i candidati in nomination con lui tra cui Laura Pausini, rimasta di nuovo a bocca asciutta dopo il mancato Oscar per ‘Io sì’, canzone del film ‘La vita davanti a sé’ con cui aveva aperto la cerimonia. La scelta di premiare Zalone ha suscitato diverse perplessità da parte del pubblico, riversatosi sui social per commentare il verdetto e anche la reazione della cantante, in preda a una risata che ha lasciato intendere quanto probabilmente si aspettasse ben altro.

#IoSi ha vinto un Golden Globe, nominata agli Oscar e in patria che facciamo? Diamo il David a Checco Zalone. Una chiara presa per il culo ad opera di qualcuno che non regge #LauraPausini. Non c’è altra spiegazione. Imbarazzante. #David2021 — PGL (@pgl___) May 11, 2021

È proprio vero...chi ha il pane non ha i denti.#David2021 #Laurapausini pic.twitter.com/fZzAhdnwZn — Il Cavaliere Inesistente (@Ilcavalierefng_) May 11, 2021