Chi vince i David di Donatello? Le quote secondo i bookmakers

Tutto pronto per i David di Donatello 2022: gli Oscar del cinema italiano saranno assegnati stasera, martedì 3 maggio 2022, con una cerimonia in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. Chi si aggiudicherà la statuetta? 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino e 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti guidano la classifica dei film più nominati con 16 candidature ciascuno ma, per i bookmaker, a spuntarla nei premi principali sarà la pellicola del regista napoletano.

Chi vince i David di Donatello? Le quote secondo i bookmaker

Il David al Miglior film è in lavagna a una quota compresa tra 1,05 di Stanleybet.it e 1,10 di Snai, con Planetwin365 che si assesta a 1,07; più lontana la vittoria del film del regista romano, offerta tra 3,75 e 5 volte la scommessa. Poche chance per gli altri candidati, a partire da "Qui rido io" di Mario Martone - che oscilla tra 4 e 6,50 - davanti al documentario 'Ennio', l'omaggio di Gabriele Salvadores al compositore premio Oscar, che vale tra 6 e 8,50. Ultimo 'Ariaferma', che si gioca a 13.

Sorrentino è avanti anche per il David alla Miglior regia, a 1,15 su, con Mainetti che insegue a 3,25 su davanti a Salvadores, terzo a 5 sul tabellone di Stanleybet.it. Per i bookie, il derby partenopeo per la statuetta al Miglior attore protagonista sarà vinto dall'esordiente Filippo Scotti, star della pellicola di Sorrentino e avanti a 1,50, con Toni Servillo - candidato per 'Qui rido io' - che insegue a 2 volte la posta e Silvio Orlando ('Ariaferma') a 3,25. Servillo è invece favorito per il premio al Miglior attore non protagonista per 'È stata la mano di Dio' (tra 2,10 e 2,25): la pellicola di Sorrentino, conclude agipronews, conquista una doppia nomination anche per la Miglior attrice non protagonista, con Luisa Ranieri (tra 1,35 e 1,40) favorita su Teresa Saponangelo (tra 2,55 e 2,75). Tra le attrici protagoniste, gli analisti premiano Aurora Giovinazzo, in nomination con 'Freaks Out' e offerta tra 1,40 e 1,60 davanti a Miriam Leone (Eva Kant in 'Diabolik'), seconda a una quota compresa tra 2 e 2,25.