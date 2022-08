DC League of Super-Pets: Lillo e Maccio sono la Justice League a quattro zampe

Tra le varie polemiche per la cancellazione di Batgirl, l’abbandono dello “Snyderverse” del DC Extended Universe e tanto altro in corso per gli appassionati, Warner Bros. mantiene fede alla promessa di espandere il proprio universo e la propria offerta sia per quanto riguarda la DC sia per quello che concerne l’animazione, e decide di farlo in un colpo solo con DC League of Super-Pets.

Il film racconta la storia di Krypto the Superdog, il “super-cane” di Clark Kent, e la sua avventura per salvare il proprio amato padrone. Creato da Otto Binder e Curt Swan e comparso per la prima volta su un albo nel 1955, il fedele compagno a quattro zampe di Superman ha avuto grande fortuna nei fumetti degli anni Sessanta per poi tornare sporadicamente, fino al revival Loeb- McGuinness del 2001 e soprattutto trovare tanto spazio nel mondo dell’animazione, con anche la serie dedicata del 2005, trasmessa per la prima volta da Cartoon Network.

La nuova fatica animata Warner riprende lo storico personaggio di Krypto e lo colloca in una Metropolis che si ritrova improvvisamente privata della difesa di Superman e dell’intera Justice League. Sarà compito del super-cane creare una squadra all’altezza per liberare i supereroi. Nel cast del doppiaggio italiano troviamo anche Lillo, a dare la voce a Krypto (doppiato in lingua originale da Dwayne Johnson), e Maccio Capatonda, che interpreta il “Bat-Segugio” Asso (Kevin Hart).

DC League of Super-Pets, la trama

Il pianeta di Krypton è sull’orlo del collasso quando i genitori del piccolo Kal-El decidono di lanciare il figlio verso la Terra per salvarlo; nella capsula spaziale trova posto anche il cagnolino Krypto, che promette di proteggere il giovane kryptoniano. Dopo la gioventù a Smallville, Superman e Krypto ora proteggono Metropolis dal crimine combattendo ogni giorno fianco a fianco. L’unico “ostacolo” alla loro amicizia si presenta quando Clark Kent intende chiedere a Lois Lane di sposarlo, facendo ingelosire il proprio cane. Nonostante questo, i due riescono a fermare per l’ennesima volta i piani di Lex Luthor, che stava per mettere le mani sulla preziosa kryptonite arancione - in grado di dare superpoteri al suo possessore - e a rinchiuderlo finalmente in prigione dietro le sbarre. A impossessarsi della preziosa forma di kryptonite è però la malvagia Lulu, piccolo criceto ex-cavia per gli esperimenti della LexCorp, che riesce a mettere in ginocchio Krypto - privandolo dei suoi poteri - e a catturare Superman e l’intera Justice League formata da Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman e Lanterna Verde. A godere dei nuovi superpoteri della kryptonite arancione, tuttavia, sono anche i vecchi compagni del negozio di animali di Lulu: il cane Asso, la maialina MP, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo. Abituato ad agire da solo, Krypto dovrà collaborare con questa squadra improvvisata per salvare il proprio padrone, la Justice League e l’intera città di Metropolis.

Il trailer

Tanti animali, tanta DC, poca ispirazione

Per gli appassionati del mondo dell’animazione quando si parla di Jared Stern e John Whittington, co-autori alla scrittura dei riuscitissimi LEGO Batman e Ninjago, è normale che l’attesa sia tanta ed è inevitabile che l’asticella si debba alzare parecchio. Se a questo hype ci si aggiunge una spolverata di DC Comics, si sfiora l’entusiasmo. Sfortunatamente, quest’ultimo non viene del tutto giustificato da DC League of Super-Pets, una pellicola godibilissima e divertente che funziona – grazie anche, se non soprattutto, alla Justice League – ma non decolla verso l’olimpo animato per mancanza di quell’ispirazione “in più” che stupisca del tutto.

L’idea di raccontare un mondo supereroistico così poco esplorato da anni come quello “animale” è una scelta assolutamente da premiare: il design della Metropolis dove i pets sono protagonisti è reso alla perfezione (sicuramente più fedele di Man of Steel), con un Lex Luthor irresistibile e un Batman tornato alle “corna” lunghe lunghe. Il protagonista a quattro zampe Krypto è a sua volta irresistibile, impossibile da non amare fin dai primi secondi di film che, tuttavia, non riesce a dare altrettanto spazio agli altri personaggi, con l’eccezione di Asso. Gli altri membri della League of Super-Pets rimangono ancorati al loro superpotere e alla conseguente semplice caratterizzazione, un po’ per mancanza di tempo un po’ per lasciare spazio alla Justice League, che da semplice contorno diventa rapidamente co-protagonista tra citazioni e riferimenti al mondo DC. Questo blocco “scherzoso” di DC League of Super-Pets funziona, e alla grande: una sceneggiatura veramente piena di easter eggs presenta di continuo battute (dalle più “classiche” su Aquaman a quelle oltre la quarta parete come il rinvio a Morgan Freeman nel Batman di Nolan) e citazioni che tutti gli appassionati ameranno (come il ritorno della storica Batmobile del 1989), fino addirittura a riferimenti sfacciati alla concorrenza di Spider-Man e della Marvel. La batteria comica del lungometraggio è molto efficace e, oscillando tra citazioni per adulti, demenzialità e battute più semplici destinate anche ai più piccoli, DC League of Super-Pets strappa risate anche sonore.

La controparte strutturale sfoggia invece una trama semplicissima e dai temi evergreen (vulnerabilità, amicizia, etc.) che forse ricorre anche troppo al dialogo per lezioni molto lineari che, soprattutto per i più piccoli, si potevano rendere più action. Azione che è ovviamente resa alla perfezione dall’animazione 3D (stiamo parlando comunque della Warner e della sua disponibilità economica), senza però nemmeno sfiorare il traguardo “wow” della lezione recentemente impartita da Sony. Con DC League of Super-Pets non si deve insomma pretendere la rivoluzione dell’animazione ma, nonostante la poca ispirazione oltre il mondo DC, rimane un film godibile per tutti, destinato a lasciare un sorriso.

VOTO: 6,5