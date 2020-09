Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano Venezia: il bacio saffico sul red carpet

Diciassette anni dopo Madonna e Britney Spears agli Mtv Vma, Elisa De Panicis e Mila Suarez emulano il bacio tra star e lo portano sul red carpet di Venezia. "Quali star?", vi starete chiedendo, ma per essere alla Mostra del Cinema qualcosa dalla loro deve pur esserci: 1 milione di follower l'influencer di Monza e quasi 300 mila la modella marocchina, bastano per essere invitate alla prima del film 'Le sorelle Macaluso' e sfilare davanti ai fotografi.

Per ringraziare, o forse più semplicemente per non cadere nel dimenticatoio prima della fine della proiezione, le due ex gieffine hanno regalato un photocall bollente. Bellissime (perché belle, sono belle), Elisa e Mila sono arrivate insieme sul tappeto rosso, hanno giocato un po' con gli obiettivi e prima di congedarsi si sono scambiate un bacio sulle labbra... E che bacio! Intenso e passionale, tanto che più di qualcuno ne è certo: "Ci hanno messo la lingua".

Dopo la premiere, le due sono andate insieme anche alla serata organizzata da Campari e anche lì non sono mancate effusioni e complicità, come si può vedere nelle loro storie su Instagram. E se fosse nato un amore?