Deep Water, non bastano Ben Affleck e Ana de Armas nuda per fare il nuovo Gone Girl

Ben Affleck e Ana de Armas in Deep Water

Se ci avete fatto caso, da qualche giorno le pagine social di Netflix pubblicano diversi contenuti video tratti da Gone Girl - L'amore bugiardo, film thriller erotico di culto del regista David Fincher uscito nel 2014, con Ben Affleck, Rosamund Pike e in ruoli minori anche nomi noti come Emily Ratajkowski e Neil Patrick Harris (sì, Barney di How I met your mother).

Ed è curioso notare che da venerdì 18 marzo su Amazon Prime Video è disponibile Deep Water - Acque profonde, nuovo film del regista Adrian Lyne, noto per aver diretto 9 settimane e 1/2, Attrazione fatale, Proposta indecente e, ultimo film prima di Deep Water, Unfaithful, nel 2002, vent'anni fa.

La curiosità, se non bastasse la coincidenza di genere cinematografico, è ancor più notevole se si pensa che anche in Deep Water il protagonista è Ben Affleck, ma al suo fianco c'è Ana de Armas, e in ruoli minori Tracy Letts e Lil Rel Howery (che avevamo già apprezzato in Free Guy e Gli amici delle vacanze).

Il confronto tra i due film è quindi naturale, ma anche ingeneroso nei confronti del titolo più recente. Noi abbiamo visto in anteprima Deep Water, e in questa recensione racconteremo la trama senza spoiler e i motivi per vedere o per evitare questo film.

Di cosa parla Acque profonde

Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un'influente coppia di New Orleans: lui, in particolare, ha creato un sistema di droni che ha venduto al ministero della Difesa e vive tranquillamente di rendita. Lei, invece, passa il tempo a flirtare con altri uomini, davanti agli occhi del marito.

Anzi, Melinda non nasconde quello che fa, e presenta a Vic il suo amante, che il marito prova a terrorizzare informandolo, un po' per scherzo e un po' sul serio, che il precedente "amico" della moglie è scomparso da settimane.

Vic prova a fare finta di niente, a fare l'uomo disinteressato a cosa fa la moglie, ma le torture psicologiche a cui lo sottopone la moglie rischiano di scatenare pericolose reazioni in lui, e non possono bastare continue profferte sessuali per calmarlo. Ci fermiamo qui, con il trailer ufficiale di Deep Water.

Perché vedere e perché evitare Deep Water

Torniamo a Gone Girl: se lo avete visto, probabilmente sarete concordi nel dire che quel film aveva qualcosa che lo rendeva paragonabile a un capolavoro come I soliti sospetti. Ecco, in Deep Water non aspettatevi colpi di scena e sorprese di quel livello.

Intendiamoci, Acque profonde è un film che ha i suoi meriti. Per esempio quello di averci fatto conoscere, con nostro colpevole ritardo, un'attrice bellissima e conturbante come Ana de Armas, che in questo film ci ha ricordato la Penelope Cruz di Blow.

E la storia si segue con un discreto livello di tensione dall'inizio alla fine, anche grazie alla buona interpretazione di Ben Affleck, per quanto ben lontana da quella dell'incantevole The Tender Bar.

Eppure, il confronto con Gone Girl è davvero impietoso, sotto tutti i punti di vista. In Deep Water manca qualcosa: manca la suspense, l'imprevedibilità. E, se questo film ambiva come dicevano da Prime Video a "segnare il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall'inizio catturano l'attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo", allora non si può dire che l'obiettivo sia pienamente centrato.

A dirla tutta, anche sotto l'aspetto della carica erotica Deep Water non è paragonabile ai precedenti film di Adrian Lyne, e forse è persino inferiore a un altro thriller bollente di Prime Video come The Voyeurs. Insomma, a conti fatti stiamo parlando di un film secondo noi appena sufficiente, ma niente di più.

Voto: 6