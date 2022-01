"Demon Slayer - il treno Mugen": un adattamento cinematografico era davvero necessario?

Prima della distribuzione nelle sale, avvenuta in un evento speciale per i fan dal 17 al 19 gennaio 2022, Amazon Prime Video ha inserito nel suo catalogo il film Demon Slayer - Il treno Mugen, mettendolo a disposizione degli abbonati. La pellicola ha conquistato numeri straordinari al box office in Giappone, nonostante sia uscita in periodo di pandemia. Ha riscosso un tale successo da superare addirittura uno dei capolavori dell’animazione giapponese per eccellenza: La Città Incantata. Il paese del Sol Levante ha una cultura affascinante ma apprezzata davvero solo da poche persone. Il settore manga/anime, popolarissimo in patria, fin dalla sua diffusione ha raccolto un notevole seguito anche qui in Italia dove viene particolarmente apprezzato da un pubblico di giovanissimi.

Demon Slayer - il treno Mugen e la storia difficile da seguire

L’adattamento è stato concepito come un sequel della prima stagione dell’omonimo anime di successo. Da qui nasce la domanda del nostro articolo: perché realizzare un film su una storia che è già narrata nell’anime? La semplice risposta è che questo è stato concepito come un regalo per i fan di Demon Slayer. Chi non lo è invece davanti allo schermo ha provato solo confusione e una certa difficoltà nell’entrare all’interno della storia per le sue due ore.

Gli spettatori sono stati infatti catapultati nella trama con i protagonisti: Tanjiro, il giovane aspirante ammazza demoni, sua sorella Nezuko, e i suoi due amici e colleghi, Zenitsu e Inosuke. I quattro dopo essere saliti su un treno per raggiungere uno dei più potenti ammazza-demoni, Ky?jur? Rengoku, hanno dovuto affrontare proprio una di queste creature. Un demone dei sogni con delle corde magiche è riuscito ad entrare nel loro subconscio inducendoli a sognare. Lo scopo era quello di indebolirli per ucciderli nel sogno, che a detta del demone, è il miglior modo per morire. Ci fermiamo qui con i dettagli della trama, vi invitiamo a guardare la pellicola per scoprire se è riuscito o meno nel suo intento.

Cosa funziona in Demon Slayer - il treno Mugen e cosa no

Come già anticipato una delle cose che ha funzionato meno nella pellicola è stata la mancanza di spiegazioni. La narrazione è iniziata in medias res, e non conoscendo i dettagli della storia, o dei personaggi protagonisti, si è rimasti spiazzati. È vero che il film, facendo da collegamento tra le due stagioni, è stato pensato per un pubblico di affezionati, ma dare una breve infarinatura riguardo questi aspetti avrebbe aiutato ad una maggiore immedesimazione, anche per chi è semplicemente curioso. Lentamente sono emersi alcuni dettagli in più, ma la sensazione durante la visione è stata simile a quella di trovarsi con un puzzle da completare senza avere la scatola con l’immagine di riferimento. Senza una spiegazione su alcuni aspetti è stato difficile comprendere la mitologia su cui poggia le basi la storia.

Ulteriore difetto, che è sembrato un errore incomprensibile, è nella la qualità degli effetti speciali. Soprattutto nella parte finale della pellicola c’è stato un impiego abbastanza consistente di una computer grafica molto spicciola. Tutto questo ha evidenziato la differenza di qualità rispetto agli altri effetti speciali presenti nella maggior parte delle scene del film. È un peccato poiché i combattimenti sono stati invece realizzati in maniera molto coinvolgente sia graficamente che grazie all’uso di una colonna sonora combinata perfettamente con la narrazione. I colori che vanno dal giallo del fuoco, al blu dell’acqua, hanno creato un’armonia visiva, che ritroviamo anche nelle animazioni. I personaggi, i loro dettagli, e i paesaggi naturali sono stati disegnati talmente bene da da farli sembrare veri. Notevole la scelta metaforica di rappresentare la caduta sempre più profonda all’interno del sogno con una caduta nelle profondità del mare.

I messaggi che la storia ha voluto mandare sono stati sicuramente i punti di forza di questo prodotto. Interessante la riflessione sulla fragilità degli esseri umani e la loro condizione transitoria sulla Terra. I demoni l’hanno derisa e sminuita mentre i grandi guerrieri l’hanno elogiata e proprio in questa fragilità hanno riconosciuto la dignità e la forza della natura umana. I personaggi hanno affrontato i loro rimpianti e imparato a convivere con essi, tutto questo lavorando come una squadra. Purtroppo tra tutti questi solo alcuni hanno avuto una maggiore visibilità relegando gli altri sullo sfondo. Complessivamente possiamo affermare che il film è stato al livello qualitativo, un ottimo prodotto, complice anche l’eccellente doppiaggio italiano che è riuscito a dare la giusta caratterizzazione sia agli eroi che soprattutto ai cattivi.

Voto: 7