Tutto quello che dobbiamo aspettarci da The Adam Project, il nuovo film di fantascienza di Netflix

Manca solo un giorno all'uscita su Netflix di uno dei titoli più attesi di questo anno: The Adam Project, il nuovo film sci-fi diretto da Shawn Levy che vede Ryan Reynolds protagonista di una storia di viaggi nel tempo tra passato e futuro. La piattaforma di streaming decide di puntare sulla fantascienza proponendo un titolo che promette di trasportare in un futuro immaginario dove è possibile spostarsi avanti e indietro nel tempo in un'avventura emozionante e piena di sfide. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo e cosa aspettarci da The Adam Project.

Qui il trailer di The Adam Project

Di cosa parla The Adam Project

La storia di The Adam Project, scritta da Jonathan Tropper and T.S. Nowlin & Jennifer Flackett & Mark Levin, è quella di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e suo padre defunto per riuscire a fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Chi c'è nel cast di The Adam Project

Il cast di The Adam Project è composto da grandi nomi del mondo del cinema a partire da Ryan Reynolds, protagonista della storia che sarà affiancato da Jennifer Garner (la ex Syndey Brisotow di Alias), Mark Ruffalo, il tredicenne Walker Scobell che interpreterà il personaggio di Ryan Reynolds da bambino, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

Quando ese The Adam Project su Netflix

Sarà possibile trovare The Adam Project sul catalogo Netflix a partire dall'11 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.