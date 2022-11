"Diabolik - Ginko allattacco!", i Manetti Bros. ci riportano a Clerville

Il secondo capitolo delle avventure cinematografiche del ladro più famoso dei fumetti firmato dai Manetti Bros. e prodotto da Mompracem con Rai Cinema, è ispirato al sedicesimo albo creato dalle sorelle Giussani: “Diabolik - Ginko all’attacco!” arriva al cinema il 17 novembre con molte novità rispetto al precedente film del 2021, a iniziare dal suo protagonista, che ora ha il volto di Giacomo Giannotti, attore italo canadese noto per il suo ruolo in Grey’s Anathomy. Ancora protagonisti la seducente Eva Kant interpretata da Miriam Leone e il serio e determinato ispettore Ginko di Valerio Mastandrea, mentre Monica Bellucci è la donna che gli scompiglia la vita, la duchessa Altea di Vallenberg. Nel cast anche, tra gli altri, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato,, Urbano Barberini, G-Max. A impreziosire il film anche un brano inedito di Diodato, “Se mi vuoi”.

"Diabolik- Ginko all’attacco!": la trama

Il film si apre con l’ennesimo colpo messo a segno dalla micidiale coppia di ladri: Diabolik ed Eva Kant che riescono a rubare un’intera collezione di gioielli sotto gli occhi esterrefatti del pubblico di un teatro gremito. Eppure quel colpo non è come tutti gli altri. Dietro quell’esca appetitosa c’è infatti l’ispettore Ginko che, proprio grazie a quei gioielli, appositamente preparati, arriva a scovare il rifugio dei due ladri e a impossessarsi di tutto il bottino dei loro furti. La coppia fugge, ma mentre vengono inseguiti dalla polizia di Clerville, Eva viene lasciata indietro dal compagno che si dilegua da solo e, sentendosi tradita, decide di vendicarsi scendendo a patto con il loro avversario: aiuterà Ginko ad architettare il più infallibile dei piani per catturare il re del terrore, indebolito dalla perdita del suo tesoro, del suo laboratorio e anche della fedele compagna. Ma mentre Ginko si appresta a sferrare quello che immagina il colpo finale al suo avversario, piomba nella sua vita una donna, la fascinosa duchessa Altea, protagonista del jet set internazionale e con un posto speciale nel cuore dell’ispettore, che si trova a scegliere tra il proseguire nella sua ossessione di catturare Diabolik o vivere una vita più piena. I piani di Ginko, quelli di Eva e quelli di Diabolik saranno ovviamente ribaltati più volte, tra fughe, inseguimenti,tradimenti, riavvicinamenti, sospetti, manipolazioni, bugie e verità.

"Diabolik- Ginko all’attacco!": tra avventure, colpi di scena e approfondimento dei personaggi

Il ritorno a Clerville è un’ avventura piena di azione e colpi di scena, ma che riesce anche a farci conoscere meglio i protagonisti dell’universo Diabolik, scavando un po’ di più nel loro privato. Il secondo (di tre) film dei Manetti Bros. dedicato alle imprese del famoso ladro immaginato nel 1962 dalle sorelle Giussani è ispirato all’albo intitolato Ginko all’attacco! E infatti valorizza la figura del grande inseguitore del protagonista. In questo film è il serioso ispettore interpretato da Valerio Mastandrea il vero motore della storia, anzi lo è la sua ossessione per la cattura di Diabolik, unico obiettivo della sua vita. Una vita che viene momentaneamente arricchita e anche un po’sanamente sconquassata dall’arrivo di una donna ammaliante con cui vive un amore clandestino. La duchessa Altea, interpretata da una brillante Monica Bellucci che si diverte a fare un’esotica regina del jet set, è un personaggio capace di aggiungere ulteriore colore a questa storia che, come la precedente, ci riporta, grazie a una gran cura dei dettagli di costumi e scene, nelle atmosfere sofisticate degli anni ’60, a seguire la fuga di un Diabolik rimasto incredibilmente solo.

L’altra grande protagonista di Ginko all’attacco! è infatti la Eva Kant di Miriam Leone, che tira fuori il pungiglione dopo essersi sentita tradita e abbandonata dal suo grande amore. E come può reagire una come lei? Lontanissima dall’idea di infilarsi nei panni dimessi della vittima, risponde da par suo mettendo in atto una tremenda vendetta e puntando anche a guadagnarci qualcosa, mentre lui, l’inafferrabile re del terrore continua a prendersi gioco degli avversari tra trucchi, astuzie e trappole geniali. Il tutto raccontato con uno stile grafico e incisivo che trasmette tutta la suggestione delle tavole che hanno ispirato il film e appassionato generazioni di fan.

Voto:7