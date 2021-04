I dipendenti del cinema si allenano in casa per il ritorno in sala: il video divertente

(nessun video da visualizzare)

Un video ironico, ma anche un segnale di fiducia. Così i dipendenti di The Space Cinema aspettano la riapertura delle sale per poter finalmente tornare a lavorare. Si sono divertiti a rielaborare, a casa, alcune delle azioni che erano abituati a compiere giornalmente in uno dei 36 multisala della loro azienda dislocati sul territorio nazionale. Il pubblico è la famiglia o gli amici, la sala è il soggiorno e il bar è la cucina, ma non mancano la divisa ufficiale in nero e arancione, il sorriso e, soprattutto, i pop corn.

Un'iniziativa lanciata dall'azienda per diffondere un messaggio di ottimismo agli appassionati del grande schermo ma anche per restituire centralità e visibilità al vero volto del circuito: gli oltre mille lavoratori, fermi da troppo tempo. In tanti hanno risposto, raccontando in un video la voglia di tornare al lavoro dopo i mesi di chiusura a causa della pandemia. Nelle scorse settimane ognuno ha voluto mandare la sua breve clip, ripresa con il proprio smartphone, mentre tra le mura di casa si improvvisa alle prese con la 'clientela'. C'è chi fa colazione con una porzione di pop corn appena sfornati e chi chiede il biglietto ai propri figli per l'ingresso in soggiorno, chi ancora accompagna i clienti-coinquilini fino al posto prenotato, sul divano. Un video che, nel ricostruire simbolicamente il percorso completo dello spettatore al cinema, mette in risalto anche il rapporto tra la sala cinematografica e chi ci lavora dentro, ogni giorno.