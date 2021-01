La Disney censura Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti: vietati ai minori di 7 anni

Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti, da oggi, sono film per adulti. Lo ha stabilito la Disney, mettendo il 'bollino rosso' su questi tre cult dell'animazione, portando avanti un revisionismo storico iniziato già tempo fa con la censura di 'Lilly e il Vagabondo', dove sono improvvisamente scomparsi i gatti siamesi.

Il colosso dell'intrattenimento non ha cancellato i titoli dalla sua neonata piattaforma streaming - Disney+ - ma li ha eliminati dalla sezione dedicata ai più piccoli, sconsigliando la visione a chi ha meno di 7 anni. "Questo programma include rappresentazioni negative e/o denigra popolazione e culture - si legge nel disclaimer dei film - Questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono ancora. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscerne l'impatto dannoso, imparare da esso e stimolare il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo".

Perché Disney ha censurato Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti

I tre film storici della Disney veicolerebbero messaggi razzisti e non inclusivi, motivo per cui la famosa casa di produzione ha deciso di oscurarli per i più piccoli, aggiungendo un'avvertenza prima dell'eventuale visione. Nel caso di Dumbo, ci sarebbe una canzone irrispettosa nei confronti degli schiavi afroamericani, mentre negli Aristogatti Shun Gon - il gatto siamese con i denti sporgenti e gli occhi a mandorla, ripreso mentre suona il pianoforte con le bacchette - offenderebbe il popolo asiatico. Per quanto riguarda Peter Pan, invece, sotto la mannaia della censura ci è finito il protagonista, che ha definito "pellirosse" la Tribù di Giglio Tigrato. Il politically correct non fa sconti a nessuno.