"Don't look up", siamo già esaltatissimi per il film Netflix di Natale (con DiCaprio e un super cast)

La sera dell'8 settembre Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Don't look up, il film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Dal trailer si capiscono alcune cose, altre invece non sono chiarissime. Per questo abbiamo raccolto tutte le informazioni su questo nuovo film Netflix.

Quando esce Don't look up

Come annunciato da Netflix (che a fine 2019 ha acquistato i diritti del film dalla Paramount), il film sarà disponibile in streaming alla viglia di Natale, il 24 dicembre 2021. Prima, a partire dal 10 dicembre, Don't look up uscirà in alcuni cinema degli USA: si presume che l'uscita in sala sia stata decisa da Netflix per consentire al film di concorrere agli Oscar 2022.

La trama in breve di Don't look up

Il film, della durata di 145 minuti, parla della "classica" apocalisse imminente: nella fattispecie, una cometa sta per colpire la Terra, rischiando di causare una grave catastrofe.

Ad accorgersi del meteorite in rotta di collisione con il nostro pianeta sono due astronomi semi-sconosciuti, il dottore Randall Mindy (interpretato da DiCaprio) e la dottoressa Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), due personaggi che, tra ansia e alcolici, non godono di buona fame, ma che decidono di avvertire le autorità e di contattare tv e giornali per avvertire la popolazione mondiale.

Il super cast del film

Oltre a DiCaprio e Lawrence, il cast di Don't look up include numerosi attori hollywoodiani di fama mondiale. Rob Morgan (il Turk Barrett di Daredevil, Luke Cage, The Defenders, The Punisher, Jessica Jones e Iron Fist, ma anche personaggio secondario in This is us e Stranger Things) sarà Teddy Oglethorpe, uno scienziato che aiuta Dibiasky e Mindy.

Jonah Hill (con DiCaprio in The Wolf of Wall Street, con Brad Pitt in Moneyball e con Emma Stone in Maniac) è Jason Orlean, figlio e cinico capo dello staff della presidentessa degli USA Janie Orlean, a sua volta interpretata dalla grande Meryl Streep.

Tra gli altri nomi del cast ci sono anche la cantante Ariana Grande, la star di Hollywood Cate Blanchett, Ron Perlman (indimenticabile interprete del Nome della Rosa), Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Scott Mescudi, Himesh Patel Tenet, Michael Chiklis e anche, in una piccola parte ancora non comunicata da Netflix, Matthew Perry, ovvero Chandler di Friends (che quindi mette a tacere le voci sul suo stato di salute).

Don't look up è diretto da Adam McKay (regista di Anchorman, Fratellastri a 40 anni, La Grande scommessa e Vice - L'uomo nell'ombra), che ha firmato la sceneggiatura e anche il soggetto insieme a David Sirota.

Il trailer di Don't look up

Il teaser trailer ufficiale del film è stato pubblicato su YouTube da Netflix Italia, in lingua originale e con sottotitoli in italiano.