Oscar 2023: conduttore, ospiti e dove vedere la cerimonia in Italia

Amanti del cinema preparatevi perché manca pochissimo alla notte degli Oscar. L'attesissima cerimonia con la 95ª edizione degli Academy Awards® è prevista per la notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo a partire dalle ore 23.15 - orario italiano - ed è pronta a regalare tantissime emozioni oltre che ad eleggere i migliori prodotti cinematografici e performance dell'anno nel settore della settima arte. Dopo l'annuncio delle nomination, si entra nel vivo per riconoscere i film e le performance più meritevoli dell'ambita statuetta con una serata dedicata a tutto il meglio del cinema dello scorso anno. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità di quest'anno degli Oscar 2023.

Chi è il conduttore della notte degli Oscar 2023

A condurre la cerimonia degli Oscar 2023 sarà Jimmi Kimmel che, per la terza volta, sarà il padrone di casa di una delle serate più importanti della tv americana. Dopo le sue performance nel 2017 e nel 2018, Kimmel tornerà alla conduzione della 95esima cerimonia dopo il grande successo di pubblico avuto con la 89esima edizione degli Oscar, una delle più seguite di sempre. Kimmel, inoltre, era stato protagonista di un errore nell'elezione del miglior film nel 2018, per uno scambio di buste, che è passato alla storia quando la statuetta era stata attribuita a La La Land ma apparteneva a Moonlight.

Oscar 2023, tutti gli ospiti della cerimonia

Tra gli ospiti più attesi della notte degli Oscar 2023 c'è, senza dubbio, Rihanna che si esibirà, dopo il successo della performance al Super Bowl 2023, con la colonna sonora del film con 5 nomination, Black Panther: Forever, Lift Me Up. Tra gli altri ospiti ci saranno anche Diane Warren con il brano Applause tratto dal film Tell it Like a Woman, Lady Gaga che canterà Hold My Hand dal film Top Gun: Maverick, Naatu Naatu da RRR e David Byrne che si esibirà con il brano This Is a Life tratto da Everything Everywhere All at Once.

Dove vedere gli Oscar 2023 in Italia

In Italia sarà possibile seguire la cerimonia degli Oscar 2023, in diretta con gli Stati Uniti, il 12 marzo 2023 allr 23.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW.