Dune Parte 2 si farà, è ufficiale. Ecco quando uscirà al cinema

Dopo il buon esordio da 41 milioni di dollari al box office USA, e i 223 milioni incassati fino ad oggi in tutto il mondo, la lieta notizia. Dune Parte 2 si farà. È ufficiale. A darne notizia la Legendary Pictures e la Warner Bros., via social, scatenando la gioia dei fan della pellicola.

L'annuncio

“Legendary è lieta di andare ufficialmente avanti con Dune: Part Two, ancora una volta basato sui fantastici libri scritti da Frank Herbert”. “Non saremmo arrivati a questo punto senza la straordinaria visione di Denis e l'incredibile lavoro della sua talentuosa troupe, degli sceneggiatori, del nostro cast stellare, dei nostri partner della Warner Bros. e, naturalmente, dei fan! Ecco a voi un altro Dune”.

“Ho appena saputo da Legendary che stiamo procedendo verso un Dune Parte 2”, ha commentato il regista Denis Villeneuve. “Era il mio sogno poter adattare il libro di Frank Herbert e a questo punto posso ringraziare i fan, il cast, la troupe, Legendary e la Warner Bros. Per avermi aiutato a realizzare questo sogno. Non è che l’inizio”.

In sala nel 2023

Nel cast del primo capitolo, presentato fuori Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem. La Parte II di Dune, che vedrà Zendaya ancor più centrale all'interno della trama, uscirà al cinema nell’autunno del 2023.

Dune narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.