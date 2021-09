È morto Jean-Paul Belmondo

E' morto a 88 anni Jean-Paul Belmondo. L'attore, divo della nouvelle vague, ara nato a Neuilly-sur-Seine il 9 aprile 1933. Aveva recitato anche in Italia diretto, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica e Renato Castellani accanto a Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren e Stefania Sandrelli. Ebbe anche una relazione con l'attrice Laura Antonelli.

"Era molto stanco da un po' di tempo. È morto in silenzio", ha detto il suo avvocato, il signor Michel Godest. L'uomo soprannominato Bébel ha girato in 80 film e lascia dietro di sé ruoli indimenticabili: debutto da giovane in 'Breathless' o appeso a un elicottero sopra Venezia in 'The Man from Rio'.

Jean-Paul Belmondo, la carriera

Figlio di uno scultore e di una pittrice, Jean-Paul Belmondo intraprese la carriera cinematografica dopo aver partecipato a due film di successo, ‘A doppia mandata’ di Claude Chabrol nel 1959 e ‘La ciociara’ di Vittorio De Sica nel 1960. Ha recitato in oltre 80 film, tra cui 'A bout de souffle' di Jean-Luc Godard e 'Le Guignolo' di Georges Lautner.

La mattina dell'8 agosto 2001 fu colpito da un'ischemia cerebrale che lo allontanò dal grande schermo e dal teatro fino al 2008, quando tornò al cinema come protagonista del remake francese di Umberto D. di De Sica. Il 18 maggio 2011 viene insignito della Palma d'oro alla Carriera durante la 64ª edizione del Festival di Cannes. Nel 2016, assieme al regista Jerzy Skolimowski, gli viene assegnato il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Jean-Paul Belmondo, la vita privata

Una vita piena di amori quella di Jean-Paul Belmondo. Il 4 dicembre 1952 sposò la ballerina Élodie Constantin, dalla quale ebbe tre figli: Patricia (1958) che nel 1994 rimase vittima di un incendio, Florence (nata nel 1960) e Paul Alexandre (nato nel 1963). Dopo il divorzio, Belmondo ebbe una relazione con l'attrice Ursula Andress che durò fino al 1972 e in seguito, fino al 1980, si legò all'attrice italiana Laura Antonelli. Il 29 dicembre 2002 sposò a Parigi in seconde nozze Natty Tardivel con la quale conviveva da circa tredici anni e dalla quale divorziò sei anni dopo. Tardivel lo rese padre della sua quarta figlia, Stella, nata il 13 agosto 2003.