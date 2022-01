E' morto Sidney Poitier, fu il primo afroamericano a vincere l'Oscar

E' morto a 94 anni Sidney Poitier, il primo afroamericano nella storia a vincere il Premio Oscar. Memorabile in 'La calda notte dell'ispettore Tibbs' e 'Indovina chi viene a cena', nel 1964 conquistò l'ambita statuetta come miglior attore per il film 'I gigli del campo'.

Attore leggendario, oltre che per alcuni dei suoi ruoli più importanti, verrà ricordato per aver abbattuto la barriera della razza nel cinema. Nato casualmente a Miami, la sua famiglia era delle Bahamas, dove è cresciuto. Dal '97 al 2007 fu ambasciatore delle 'sue' isole in Giappone.

Testimone dei tempi d'oro di Hollywood, era il più vecchio vincitore ancora in vita di un Academy Award, dove ottenne altre due candidature nel corso della sua grandiosa carriera. Tra i suoi film più noti anche 'La scuola della violenza' e 'La parete di fango'.