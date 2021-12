"E' stata la mano di Dio" di Sorrentino candidato (anche) ai Golden Globe

Dopo gli Oscar, un nuovo traguardo mondiale. E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film straniero. L'annuncio è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79/a edizione dei premi assegnarti dall'Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022.

Di cosa parla "E' stata la mano di Dio" e quando esce su Netflix

Presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, E' stata la mano di Dio è senza dubbio il film più personale di Sorrentino ed arriverà in cinema selezionati il prossimo 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre. Il regista torna nella Napoli della sua gioventù per raccontare la storia di un ragazzo (interpretato da Filippo Scotti) che assomiglia molto al giovane Sorrentino. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e da una tragedia altrettanto inattesa. Quando aveva 16 anni il regista, infatti, perse all'improvviso entrambi i genitori, interpretati nel film da Toni Servillo e Teresa Saponangelo.

Maradona e il cinema hanno rappresentato per Sorrentino una forza salvifica, una distrazione dall'angoscia: "Ad un certo punto mi sono reso conto che c'era stata una gran parte di amore nella mia vita da ragazzo e anche una parte molto dolorosa e mi è sembrato che tutto questo potesse essere declinato in un racconto cinematografico. Ho compiuto 50 anni l'anno scorso e mi è parso che ero abbastanza grande e maturo per affrontare un film personale, poi avevo un caro amico e collega che mi diceva sempre che non faccio cose personali. L'ho presa come una provocazione da raccogliere".

A proposito del titolo il regista ha detto: "E' un titolo che è in relazione al caso o a chi crede a dei poteri divini. Io, sembrerà peregrino, ma credo in un potere semidivino di Maradona".