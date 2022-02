"È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar 2022

Era nell'aria che l'ultimo film di Paolo Sorrentino potesse essere tra i film candidati all'Oscar per la migliore pellicola internazionale, ma oggi, 8 febbraio, è arrivata la conferma. È stata la mano di Dio è stata scelta dall'Academy Award insieme a Drive my car, Giappone; Feel, Danimarca; Lunana: a yak in the classroom, Bhutan e The worst person in the world, Norvegia.

Paolo Sorrentino, che nel 2014 ha vinto l'Oscar per La Grande Bellezza, potrebbe fare doppietta. La cerimonia di premiazione sarà il 27 marzo.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Il successo di 'È stata la mano di Dio'

Il successo della pellicola di Sorrentino è inarrestabile. È stata candidata al Golden Globe, ai Critics Choice Award e agli IPA Satellite Award come miglior film in lingua straniera. È stata la mano di Dio è un viaggio fatto di trionfi iniziato con la vittoria del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

La reazione di Paolo Sorrentino

"Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. È un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", così Paolo Sorrentino ha commentato la notizia della candidatura agli Oscar 2022 all'Ansa. "Per arrivare fin qui, c'è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio" ha concluso il regista.

Gli altri film in lizza per la migliore pellicola internazionale 2022

Il film di Paolo Sorrentino è disponibile su Netflix dallo scorso 15 dicembre, prima dell'annuncio di oggi da parte dell'Academy, in gara per la Migliore pellicola internazionale c'erano 14 film, di questi solo 5 hanno passato la selezione

Di seguito la shortlist comprensiva dei 15 film semifinalisti per la categoria Miglior film internazionale: