"Elemental", tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film Disney Pixar

Abbiamo ancora negli occhi la poesia e la magia di Luca, l'ultimo film Disney Pixar e il primo ambientato in Italia, ed ecco che - mentre ancora aspettiamo l'uscita di Lightyear - la Pixar annuncia un nuovo film di animazione. Si chiama Elemental, è il 27esimo film Pixar e di seguito riportiamo tutte le informazioni.

Quando e dove esce Elemental

Al momento non c'è una data ufficiale di uscita, ma sappiamo da Disney che Elemental uscirà nel 2023. Tuttavia, sui media americani viene riportata una data di uscita cinematografica, ovvero il 16 giugno 2023: è probabile che nel nostro Paese arriverà in sala poco dopo.

Di cosa parla Elemental

Diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo, cortometraggio Parzialmente nuvoloso) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2), il film segue le vicende di un'insolita coppia, Ember e Wade, in una città i cui abitanti sono fuoco, acqua, terra e aria, e vivono insieme. L'"ardente" giovane donna e il ragazzo "che segue la corrente" stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune.

Elemental è un film originale ispirato all'infanzia di Peter Sohn a New York. "I miei genitori sono emigrati dalla Corea all'inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx", ha affermato il regista. "Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental".

"La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria", ha aggiunto Sohn. "Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?".