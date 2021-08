Tutti i 20 film in uscita a settembre su Netflix, da Afterlife of the Party a Zombieland Double Tap

Se per le serie tv il mese di settembre su Netflix è quanto mai affollato, per i film il discorso non cambia molto: ben venti i nuovi titoli di film e documentari in arrivo nelle prossime settimane sulla piattaforma di streaming.

Tra i nuovi Netflix Original da segnalare in particolare Afterlife of the party, Kate ed Eravamo canzoni, m anche i documentari dedicati a Federer, Schumacher, Muhammad Alì e Malcolm X. Tra i titoli "d'importazione", un classico moderno come Mangia, Prega, Ama, la nuova versione di Piccole Donne e le ultime avventure Pokemon con detective Pikachu.

Di seguito l'elenco in ordine cronologico dei film in uscita a settembre 2021 su Netflix, con le date e le trame.

Piccole Donne (film 2019)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: drammatico

Dal celeberrimo libro di Louise May Alcott, la storia di quattro sorelle ai tempi della guerra civile americana: Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l'amore e l'importanza della famiglia.

Mangia, prega, ama (film 2010)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: sentimentale

Liz Gilbert ha una vita apparentemente perfetta, ma sembra non bastarle per essere felice, sente il desiderio di allontanarsi da tutto. Infatti a tre anni dal difficile divorzio da Stephen e da una tormentata storia d'amore con David, decide di lasciare tutto per intraprendere un viaggio intorno al mondo.

Tra le tappe, soggiorna per quattro mesi in Italia, visitando Roma e Napoli e, assieme a Giovanni e a una ragazza svedese, si avvicina ai piaceri del palato della buona cucina italiana.

Afterlife of the Party (film original 2021)

Data di uscita: 2 settembre. Genere: fantastico, commedia

Una giovane amante della mondanità (Victoria Justice) finisce per essere protagonista del fiasco più clamoroso della sua vita: morire proprio nella settimana del suo compleanno. Con grande sorpresa, scopre di avere un'altra possibilità per rimediare agli errori commessi sulla Terra, riavvicinarsi ai propri cari, ma soprattutto dimostrare di meritare un posto nella grande... "sala VIP" dei cieli.

Untold: Fish vs Federer (documentario original 2021)

Data di uscita: 7 settembre. Genere: sportivo

Questo evento docuserie in cinque parti dagli ideatori di WILD WILD COUNTRY offre una nuova prospettiva sul vasto mondo degli sport. Dal tennis al pugilato fino al basket, queste non sono affatto storie che hai già sentito. Ciascuno dei cinque film che usciranno a distanza di una settimana uno dall'altro prende il via da un momento cruciale, come un incontro importante, le Olimpiadi o i playoff, per poi approfondire i fatti andando oltre i titoli in prima pagina e affidandosi alle testimonianze di chi ha vissuto quel particolare momento per rivelare la grinta, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, l'aspetto comico e il pathos che si nascondono dietro tanta fatica. UNTOLD esamina da vicino la passione e la determinazione che contraddistinguono un campione per mostrare come i trionfi sportivi possono essere ribaltati al di fuori delle competizioni, che si tratti della famosa "Rissa del Palace" tra Pacers e Pistons, finalmente analizzata dalle persone coinvolte, delle riflessioni di Caitlyn Jenner sul suo percorso alla conquista dell'oro olimpico, della boxer Christy Martin nella battaglia più importante della sua vita fuori dal ring, del tennista professionista Mardy Fish che rivela la sua lotta per la salute mentale o anche della squinternata squadra di hockey dei Trashers che prende ordini dal figlio adolescente di un presunto boss della mafia. I film sono diretti da Chapman Way e Maclain Way (Wild Wild Country), Floyd Russ (Zion), Laura Brownson (The Rachel Divide, Lemon) e Crystal Moselle (Betty, The Wolfpack).

La breve avventura tennistica di Mardy Fish inizia con gli allenamenti da adolescente alla famosa Saddlebrook Academy, la sua amicizia e costante rivalità con il compagno Andy Roddick e la sua incapacità di conquistare il successo come i suoi predecessori, le leggende del tennis americano degli anni '80 e '90: John McEnroe, Pete Sampras e Andre Agassi. Nel 2010, al massimo della sua forma fisica, Fish si afferma nell'ATP tour grazie al suo incredibile talento, scalando le vette delle finali del World Tour nel 2011 in qualità di miglior testa di serie americana. Nonostante poco dopo la sua salute mentale cominci a vacillare, il tennista decide di stringere i denti in occasione dei quarti di finale contro Roger Federer agli US Open del 2012. Ma il terrore e l'angoscia peggiorano finché non crolla tutto. Fish abbandona la partita e in seguito gli viene diagnosticato un grave disturbo d'ansia. Si ritira dallo sport quando è al primo posto nella classifica dei giocatori di tennis in America e negli anni successivi scompare praticamente dalla vita pubblica, passando diversi mesi chiuso in casa. Dopo aver ottenuto le cure del caso, riuscirà ad affrontare il suo trauma e a parlare in pubblico delle sue difficoltà per cercare di eliminare lo stigma dell'ansia, fornendo ad altri atleti un modello da seguire per la salvaguardia della propria salute mentale. Divenuto nel frattempo allenatore del team USA della Coppa Davis, Fish definisce la sua ansia: "Una lotta giornaliera, che però vinco ogni giorno".

Vinterviken (film 2021 original)

Data di uscita: 8 settembre. Genere:

Vinterviken è ambientato a Stoccolma nel 2021 e narra la storia d'amore tra Elisabeth e John-John. Nonostante i due giovani siano cresciuti nella stessa città, sono separati da un profondo divario economico, sociale e culturale... finché un giorno si ritrovano nella stessa classe al liceo.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali (documentario 2021 original)

Data di uscita: 9 settembre. Genere: storico

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali racconta la storia straordinaria che si cela dietro l'amicizia di due tra le figure più leggendarie del XX secolo: Muhammad Ali e Malcolm X.

Per tre importantissimi anni, Muhammad Ali e Malcolm X hanno dato vita a una fratellanza che non solo li trasformerà, ma cambierà il mondo. Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali racconta la storia straordinaria che si cela dietro l'amicizia e l'irrecuperabile distacco di due tra le figure più leggendarie del XX secolo. In pochi comprendono il legame che li ha uniti. In questo nuovo documentario prodotto da Kenya Barris, il regista Marcus A. Clarke offre una prospettiva inedita utilizzando testimonianze di persone informate sui fatti e filmati inediti per raccontare un'amicizia terribilmente complessa, ripercorrendo l'ascesa simbiotica e quasi simultanea del campione olimpico carismatico e schietto che ha affascinato una nazione intera e dell'ex detenuto trasformatosi in rivoluzionario intellettuale che ha lottato contro l'oppressione. Mostrando interviste con persone vicine alle due leggende, come la figlia di Malcolm X, Ilyasah Shabazz, il fratello di Ali, Rahman, e le sue due figlie Maryum e Hana, nonché personalità della cultura del calibro di Cornel West e Al Sharpton, il film getta nuova luce sull'incontro, sul legame e sul definitivo allontanamento tra i due a causa del loro disaccordo sulla leadership della Nation of Islam. Ispirato al libro "Blood Brothers" di Randy Roberts e Johnny Smith, il film è diretto da Marcus A. Clarke (Unsolved Mysteries, Rapture) e prodotto da Kenya Barris e Jason Perez, con Erynn Sampson, Jonathan Chinn, Simon Chinn, Simon George e Marcus A. Clarke come produttori esecutivi.

Kate (film 2021 original)

Data di uscita: 10 settembre. Genere: azione, thriller

Dopo essere stata avvelenata, una spietata criminale ha meno di 24 ore per vendicarsi dei suoi nemici. Nel frattempo crea un legame inaspettato con la figlia di una delle sue precedenti vittime.

Meticolosa e straordinariamente abile, Kate è l'archetipo dell'assassina perfetta all'apice della carriera. Dopo aver fallito clamorosamente un incarico per eliminare un membro della yakuza a Tokyo, scopre però di essere stata avvelenata, ritrovandosi con meno di 24 ore per vendicarsi di chi l'ha condannata a una morte crudelmente lenta. Mentre il suo corpo perde rapidamente colpi, Kate crea un legame inaspettato con una ragazzina, figlia di una delle sue precedenti vittime. Kate è un film con Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau e Woody Harrelson, con la regia di Cedric Nicolas-Troyan, e racconta il furore con cui una killer alla fine dei suoi giorni porta a compimento un'ultima missione che ha affidato a se stessa.

Prey (film 2021 original)

Data di uscita: 10 settembre. Genere: thriller

Un'escursione nella natura si trasforma in una disperata lotta alla sopravvivenza per cinque amici in fuga da un misterioso nemico armato di fucile.

Per festeggiare l'addio al celibato, Roman va a fare una camminata nella natura insieme al fratello Albert e ai loro amici. Sentendo degli spari nelle vicinanze, pensano inizialmente si tratti di cacciatori nel bosco, ma presto si rendono conto di essere diventati preda di un misterioso nemico armato di fucile, in una disperata lotta alla sopravvivenza.

Pokémon Detective Pikachu (film 2019)

Data di uscita: 12 settembre. Genere: anime

Il ventenne Tim Goodman unisce le proprie forze a quelle del detective Pikachu per svelare il mistero della scomparsa di suo padre. Inseguendo indizi lungo le strade di Ryme City, i due scoprono un pericoloso complotto.

Schumacher (documentario 2021 original)

Data di uscita: 15 settembre. Genere: sportivo

Il massimo documentario sulla leggenda della Formula 1 e unico film che vanta il sostegno della famiglia, SCHUMACHER mostra rare interviste e immagini di repertorio precedentemente inedite e presenta un ritratto emozionante e critico del sette volte campione del mondo.

Forte del totale sostegno della famiglia del famoso pilota, SCHUMACHER mostra rare interviste e immagini di repertorio precedentemente inedite per fornire un ritratto critico, ma molto emozionante del sette volte campione del mondo. Il documentario esplora le numerose sfaccettature che costituiscono e definiscono questo atleta complesso e che l'hanno accompagnato nella sua fulminea ascesa in uno sport tanto impegnativo quanto pericoloso come l'automobilismo, seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo. La forza di volontà e la lotta trionfale contro ogni avversità hanno portato Michael Schumacher al centro dell'attenzione internazionale. Il suo percorso iridato ha scatenato l'immaginazione di milioni di persone, ma non è stato solo l'automobilismo a contribuire al successo di quest'uomo estremamente riservato. C'è molto altro e non solo lo spirito competitivo e l'aspirazione alla perfezione che delineano la sua personalità: dubbi e incertezze completano il ritratto di un uomo sensibile e riflessivo. Al centro della storia di Michael ci sono i suoi genitori, i figli e Corinna Schumacher, amore dell'infanzia e donna della vita. Ora sono pronti a raccontarla…

Ankahi Kahaniya - Storie non dette (film 2021 original)

Data di uscita: 17 settembre. Genere: drammatico, romantico

Alcune anime solitarie immerse nel viavai della grande città scoprono inaspettate occasioni di comunanza e amicizia in tre racconti di amore, perdita e nostalgia.

Vivere in città è complicato. Soprattutto se non hai trovato l'amore, lo stai cercando o lo hai perso. Desideri una vita di opulenza e l'amore tende a rimarginare le ferite, spingendoti a cercare di ottenere ciò che vuoi. Ma ha anche il potere di distruggerti. È comunque un sentimento che ci affascina e che raramente ci abbandona. Tre acclamati registi di Bollywood ci guidano attraverso i tortuosi sentieri del desiderio e dell'amore.

Confessioni di una ragazza invisibile (film 2021 original)

Data di uscita: 22 settembre. Genere: commedia, romantico

Tetê non si sente accettata in classe né a casa. Un giorno i genitori disoccupati sono obbligati a trasferirsi dai suoi nonni nella loro abitazione di Copacabana, a Rio de Janeiro, costringendo la sedicenne a ricominciare da capo in una nuova scuola. Tetê ce la metterà tutta per evitare di cadere nuovamente vittima del bullismo, sperando di fare nuove amicizie e avere una vita sociale.

Intrusion (film 2021 original)

Data di uscita: 22 settembre. Genere: thriller

Una coppia sposata si trasferisce in una piccola cittadina, ma un'irruzione in casa sconvolge la moglie e alimenta il sospetto nei confronti delle persone che la circondano.

Il nido dello storno (film 2021 original)

Data di uscita: 24 settembre. Genere: drammatico

Dopo che Lilly (Melissa McCarthy) subisce una perdita personale, la "lotta" con un uccellino territoriale (lo storno del titolo) per il controllo del proprio giardino le fornisce un modo insolito di superare il dolore, incoraggiandola a curare le sue relazioni e a riscoprire la capacità di amare.

My Little Pony: Una nuova generazione (film animazione 2021 original)

Data di uscita: 24 settembre. Genere: per bambini

Il mondo di Equestria ha perso la sua magia, così pony terrestri, unicorni e pegasi vivono nella paura, senza riuscire a fidarsi gli uni degli altri. La pony idealista Sunny e il curioso unicorno Izzy intraprendono un'avventura incredibile che li porterà in terre lontane, dove scopriranno che dietro vecchi nemici si possono nascondere anche nuovi amici, che la magia può essere riportata a Equestria e infine che anche i pony piccoli possono fare una GRANDE differenza.

È successo qualcosa di inimmaginabile: Equestria ha perso la sua magia! Pony terrestri, unicorni e pegasi non son più amici e vivono separati in base alla specie. Ma l'idealista pony terrestre Sunny (Vanessa Hudgens) vuole assolutamente trovare un modo per riportare unione e incanto nel loro mondo. Sunny e l'unicorno di buon cuore Izzy (Kimiko Glenn) partono per terre lontane dove incontrano, tra gli altri, i pegasi carismatici e coraggiosi Pipp (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il diligente pony terrestre Hitch (James Marsden). La loro missione è costellata da disavventure, ma ognuno di questi nuovi grandi amici ha dei doni speciali e unici che potrebbero riportare la magia nel loro universo, dimostrando che anche i pony piccoli possono fare una grande differenza.

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon (film animazione 2021 original)

Data di uscita: 26 settembre. Genere: per bambini

Shaun fa amicizia con un alieno, va a cercare la sua navicella spaziale e tiene il suo amico al sicuro da una sinistra agenzia governativa.

Mamma Mia! Here We Go Again (film 2918)

Data di uscita: 27 settembre. Genere: musical

Sull'isola greca di Kalokairi, tutto è pronto per l'inaugurazione dell'albergo di Sophie, ma impegni improvvisi, una proposta di trasferimento all'estero ed un uragano rischiano di mandare a monte l'evento.

Zombieland: Double Tap (film 2019)

Data di uscita: 28 settembre. Genere: horror

Tra drammi familiari e battaglie, il quartetto di ammazza-zombie è ritornato, per incontrari nuovi sopravvissuti e una nuova orda di non-morti. Con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone.

Attack of the Hollywood Clichés! (film 2021 original)

Data di uscita: 28 settembre. Genere: commedie

L'imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema

Eravamo canzoni (film 2021 original)

Data di uscita: 29 settembre. Genere: commedia, romantico

L'assistente di moda Maca sta per riprendere il controllo della sua vita dopo una separazione devastante, quando Leo (l'uomo che le ha spezzato il cuore) torna a farsi vivo. Le migliori amiche Adriana e Jime saranno pronte ad aiutarla e le tre donne scopriranno che l'amore può essere complicato.

Maca (María Valverde), è una trentenne impacciata di natura che cerca di vivere la vita al massimo e di essere felice. Le sue capacità sono sprecate per il lavoro che svolge. L'influencer di moda a cui fa da assistente è una persona orribile e opprimente e lei non riesce a stabilire alcun legame emotivo con i ragazzi che conosce.

Insieme a Jimena (Elisabet Casanovas) e Adriana (Susana Abaitua), le due amiche speciali e affettuose sempre disposte a sdrammatizzare tutti i problemi, Maca è riuscita a trasformare Madrid in una città in cui tutto è possibile.

Tutto sembra andare a gonfie vele fino a quando nella sua vita torna lui, l'innominabile. Leo (Álex González), il più grande amore e il più grosso errore della sua vita, l'uomo che le ha spezzato il cuore annientando la sua autostima e la fiducia negli uomini, ricompare nella sua esistenza per stravolgerla.

Maca ha provato a dimenticarlo, ma ora deve accettare il suo ritorno e fare i conti con le emozioni che aveva tenuto sotto chiave, cercando di gestire l'indelebile ricordo di ciò che sarebbe potuto essere ma non è mai stato.

Le vecchie ferite si riaprono e Maca dovrà avere il coraggio di affrontare i suoi conflitti, le sue paure e le sue insicurezze, così da prendere finalmente il controllo della propria vita.