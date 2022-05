Novità e grandi classici, tutti i film in arrivo a giugno su Amazon Prime Video

Come ormai riconosciuto da più parti, Prime Video è la piattaforma streaming più amata dai cinefili. E anche questo mese Prime offre interessanti novità - The Contractor e My fake boyfriend - ma anche e soprattutto film non più nuovi ma sempre molto interessanti, come Il discorso del re e Arlington Road, per fare due esempi (oppure Fargo e La Paranza dei bambini, per farne altri due). A voi la scelta, o meglio l'imbarazzo della scelta.

The Contractor (film Original) - data uscita 15 giugno

Chris Pine è il protagonista di questo thriller d'azione nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper, che viene congedato contro la sua volontà e a cui viene negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. Quando la prima missione va storta, si trova perseguitato e in fuga, avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercando di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast del film anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs e Eddie Marsan.

My fake boyfriend (film Original) - data uscita 24 giugno

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando "Cristiano", un perfetto finto fidanzato sui social media.

Problema risolto, vero? Sbagliato! Mentre Cristiano diventa virale e diventa famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, un affascinante proprietario di un ristorante. Andrew dovrà trovare un modo per porre fine all'altra finta storia, sfuggire dall’ex geloso e conquistare il cuore di Rafi in questa commedia divertente ed esilarante su alcune delle cose folli che facciamo per amore.

Con Keiynan Lonsdale, Dylan Sprouse e Sarah Hyland, diretto da Rose Troche e scritto da Luke Albright & Joe Wanjai Ross e Greg Boaldin.

Gli altri film in uscita a giugno: prime e seconde visioni

Con chi viaggi - data uscita 6 giugno

Intreccio di destini - data uscita 8 giugno

Copshop - data uscita 20 giugno

La Cena Perfetta - data uscita 23 giugno

Ghiaccio - data uscita 26 giugno

My Hero Academia: World Heroes' Mission - data uscita 26 giugno

La Famiglia Addams 2 - data uscita 28 giugno

Gli altri film in uscita a giugno: i titoli più vecchi

Fargo - data uscita 1 giugno

Point Break (2015) - data uscita 1 giugno

Il discorso del re - data uscita 1 giugno

Bigfoot Family - data uscita 2 giugno

Inheritance - data uscita 3 giugno

We Are Your Friends - data uscita 6 giugno

Warning - data uscita 7 giugno

Now You See Me 2 - data uscita 9 giugno

La paranza dei bambini - data uscita 13 giugno

The Last Survivors - data uscita 14 giugno

Incoming - data uscita 15 giugno

Breach - Incubo nello spazio - data uscita 15 giugno

Arlington Road - L'inganno - data uscita 18 giugno

La Famiglia Addams - data uscita 28 giugno