Tutti i film in arrivo a settembre su Prime Video: da non perdere The Voyeurs e Cinderella

Il miglior modo per sintetizzare i film in uscita a settembre su Amazon Prime Video è: ce n'è per tutti i gusti. Perché il catalogo di lungometraggi in arrivo nelle prossime settimane su Prime è davvero vario come non mai.

C'è il musical di Cinderella e di Everybody's talking about Jamie, l'eros di The Voyeurs, la suspense di Le Bal des Folles, il dramma italiano di Il Giudizio e le inquietudini di Birds of Paradise.

E se non vi bastano i nuovi film, ci sono tantissimi classici da rivedere, tra la saga di Batman e quella di Lupin III. E occhio alla rassegna dedicata ai film di Carlo Verdone: è forse un segnale che presto uscirà la serie tv Amazon Original del nostro amatissimo Verdone? Lo speriamo!

Ecco intanto l'elenco dei nuovi film in arrivo a settembre su Prime Video, in ordine cronologico, con le trame, i cast e le cose da sapere.

Cenerentola - Amazon Original

Data di uscita: 3 settembre. Genere: musical, romantico

Cenerentola, l'attesissimo musical scritto e diretto da Kay Cannon con cover di canzoni firmate da alcuni degli artisti musicali più popolari di sempre, conta su un cast di star che include Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, con Billy Porter e Pierce Brosnan. Audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti, Cenerentola ha per protagonista un'ambiziosa giovane donna (Camila Cabello) con sogni più grandi del mondo in cui vive, ma che con l'aiuto di Fab G (Billy Porter) riuscirà a perseverare e infine a realizzare i suoi desideri.

The Voyeurs - Amazon Original

Data di uscita: 10 settembre. Genere: thriller, erotico

Dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell'altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo).

Quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente diventa un'ossessione malsana, quando i due scoprono che fra i vicini si sta consumando un tradimento. La tentazione e il desiderio li coinvolgeranno in un intreccio del tutto inaspettato tra le loro vite, con conseguenze mortali.

Everybody's talking about Jamie

Data di uscita: 17 settembre. Genere: musical

Ispirato a vicende reali, Everybody's Talking About Jamie ha per protagonista Jamie New (Harwood), un adolescente di Sheffield, che sogna una vita sul palcoscenico. Mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola, Jamie immagina di rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen, splendida e fiera. La sua migliore amica Pritti (Patel) e la madre amorevole (Lancashire) lo sostengono al massimo, mentre la leggendaria drag queen della città, Miss Loco Chanelle (Grandt), lo guida verso la sua prima performance sul palco. Ma Jamie deve anche fare i conti con un padre (Ineson) che non lo appoggia, una tutor svogliata (Horgan) e alcuni compagni di scuola ignoranti che provano a rovinare i suoi strabilianti piani. Attraverso i loro numeri musicali travolgenti e colorati, Jamie e la sua comunità si inspirano reciprocamente per vincere i pregiudizi, diventare più aperti verso gli altri e uscire dal buio per guadagnarsi un posto sotto i riflettori.

Trailer

Le bal des Folles - Amazon Original

Data di uscita: 17 settembre. Genere: thriller

L'attrice, regista e sceneggiatrice Mélanie Laurent (Inglorious Basterds, Respire, La Rafle, Je vais bien, ne t'en fais pas) dirige e interpreta il film scritto con Christophe Deslandes.

Le Bal des Folles racconta la storia di Eugénie, una donna giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla fine del XIX secolo. Da giovane Eugénie scopre di avere un potere speciale: può sentire i morti. Dopo che la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all'ospedale La Pitié Salpétrière senza alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino. L'ospedale è una clinica neurologica parigina diretta dal famoso professore e pioniere della neurologia Dr. Charcot, a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, “pazzia”, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali. Il destino di Eugénie si lega a quello di Geneviève, un'infermiera dell'ospedale dalla vita monotona. Il loro incontro cambierà il destino di entrambe, mentre si preparano per l'annuale “Bal des folles” organizzato all'ospedale dal Dr. Charcot.

Il Giudizio (Amazon Exclusive)

Data di uscita: 20 settembre. Genere: drammatico

Andrea e Junior, padre e figlio adolescente, sono continuamente in attrito, le loro schermaglie e le profonde incomprensioni segnano quotidianamente il loro rapporto.

È il modello del nonno Ettore, detenuto in carcere, ad affascinare il ragazzo che rimprovera al proprio padre di essere un debole nei fatti della vita. Eppure sono proprio le vicissitudini giudiziarie di Ettore ad aver minato gravemente la serenità e il benessere familiare che la madre del ragazzo e la nonna tentano, al di là delle differenti vedute, di superare per mantenere unita la famiglia.

Un viaggio sospeso tra presente e passato, sogno e realtà, sarà l'occasione per un confronto finalmente aperto e l'inizio di un graduale riavvicinamento. Con la regia di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo il cast del film vede protagonisti Fortunato Cerlino, Caterina Murino, Fabrizio Nevola, Tobia De Angelis e Sandra Ceccarelli.

Birds of Paradise

Data di uscita: 24 settembre. Genere: drammatico.

Kate Sanders viene dalla Virginia ed è un'aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All'arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è suicidato di recente. Nonostante all'inizio il rapporto tra Kate e Marine sia conflittuale, evolverà poi in un legame competitivo carico di emozioni e minacciato da bugie, risvegli sessuali e, infine, rivelazioni emozionanti, mentre le due ragazze metteranno in gioco ogni cosa per riuscire a vincere il premio più ambito della scuola: un contratto per entrare a far parte del corpo di ballo dell'Opéra di Parigi.

Birds of Paradise è basato sul romanzo di A.K. Small Bright Burning Stars, Sarah Adina Smith firma adattamento e regia. Nel cast oltre alle protagoniste Diana Silvers e Kristine Froseth anche Jacqueline Bisset.

Gli altri film in uscita su Amazon a settembre

Banksy – L'arte della ribellione - 1 settembre

Il cavaliere oscuro - 1 settembre

Batman Returns - 1 settembre

Batman Forever - 1 settembre

Batman Begins - 1 settembre

Batman & Robin - 1 settembre

Batman - 1 settembre

Il cavaliere oscuro – Il ritorno - 1 settembre

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro - 1 settembre

Grease – Brillantina - 1 settembre

I due carabinieri - 1 settembre

In viaggio con papà - 1 settembre

L'amore è eterno finchè dura - 1 settembre

Braven – Il coraggioso - 1 settembre

Compagni di scuola - 1 settembre

Borotalco - 1 settembre

Viaggi di nozze - 1 settembre

Bianco rosso e Verdone - 1 settembre

T2 Trainspotting - 2 settembre

Southpaw – L'ultima sfida - 2 settembre

Un'occasione da Dio - 3 settembre

Tuttapposto - 4 settembre

Marianne & Leonard: Parole D'Amore - 4 settembre

Elephant White - 7 settembre

Tomiris - Principessa guerriera - 9 settembre

Il giustiziere della notte - 9 settembre

Brooklyn's Finest - 9 settembre

Il fidanzato di mia sorella - 10 settembre

Le nuove avventure di Aladino - 10 settembre

12 Soldiers - 11 settembre

Lupin III – Il castello di Cagliostro - 13 settembre

Lupin III - La leggenda dell'oro di Babilonia - 13 settembre

Lupin III – La pietra della saggezza - 13 settembre

Jurassic City - 13 settembre

Tutti Per Uma - 15 settembre

Puerto Escondido - 15 settembre

Super 8 - 15 settembre

Amnesia - 15 settembre

Camerieri - 15 settembre

Tutti gli uomini del deficiente - 15 settembre

The Putin Interviews - 15 settembre

Se mi vuoi bene - 18 settembre

Dolittle - 19 settembre

Chain of Command - 20 settembre

Wildlife - 21 settembre

Run with the Hunted - 23 settembre

Fuga dal matrimonio - 23 settembre

Sicario - 24 settembre

The Ramen Girl - 28 settembre

Playmobil - 30 settembre