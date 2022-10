"Il ritorno" con Emma Marrone: un melodramma ruvido e senza lieto fine

Dopo l’esordio ne “Gli anni più belli” e la serie “A casa tutti bene”, Emma Marrone continua la sua strada nella recitazione con il film “Il ritorno” in cui il regista Stefano Chiantini le affida la parte della protagonista, Teresa, su cui gira tutta l’opera presentata nella rassegna Alice nella Città parallela alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast anche Fabrizio Rongione che interpreta Pietro, il marito di Teresa, e Lorenzo Ciamei che interpreta Antonio cresciuto.

Il ritorno, la trama

Teresa è una donna con una vita faticosa che vive nella periferia di Latina con il marito Pietro, un uomo poco affidabile che si caccia spesso e volentieri nei guai, mentre lei fa di tutto per sbarcare il lunario e crescere Antonio, il loro bimbo di un anno. Quando i guai di Pietro diventano grossi ed entrano dentro casa minacciando la vita di suo figlio, Teresa non ci pensa due volte e, per proteggerlo, compie l’azione che cambierà per sempre la sua vita e quella di suo figlio. Un’azione che le costerà dieci anni di carcere, ma quando Teresa uscirà, sperando di tornare alla sua vita, si accorgerà che ancora non ha finito di pagare il suo debito. Il reinserimento nella vita ‘civile’ non è facile, soprattutto perché durante quei dieci anni passati in una cella molte cose sono cambiate fuori. Pietro ha una sua vita e Antonio accoglie la madre come una sconosciuta che in più lo fa vergognare a causa del suo passato. Teresa comincia una battaglia per rigare dritto nonostante tutto con l’unica speranza di riconquistare l’amore del figlio e riprendersi quella vita che si è spezzata dieci anni prima.

In basso, una clip dal film

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emma affronta un ruolo complesso e intenso

Il ritorno è un film duro, ruvido, diretto, naturalistico, un’opera che si propone di raccontare uno spaccato di realtà difficile senza edulcorare nulla dell’esperienza dolorosa della protagonista.

Teresa vive ai margini della società. E, se all’inizio, prima di commettere il reato che la spedirà in galera per un decennio, questi margini sono condivisi con Pietro in nome di una comune lotta per uscirne, (in cui a lottare però si ritrovava sempre lei da sola), quando ritorna a casa rimane solo Teresa ad essere messa da parte, a rimanere al lato di una società in cui reintegrarsi dopo aver scontato una pena sembra impossibile.

La sua famiglia, Pietro e il piccolo Antonio, è andata avanti. Il marito è diventato responsabile e, con l’aiuto di una nuova compagna, è riuscito a crescere Antonio che è un ragazzino apparentemente equilibrato e ubbidiente, ma inevitabilmente freddo verso una madre sconosciuta.

Emma Marrone è chiamata a calarsi nei panni di questa donna sconfitta più e più volte nella vita, a dare volto e corpo alla sua battaglia destinata al fallimento e a raccontarci tutta la sua disperazione.

Una regia estremamente scarna la rende il punto focale di tutta l’ora e mezza della durata del film, e l’attrice, al netto di qualche incertezza, riesce a reggere bene questa responsabilità e a dare sostanza alle tribolazioni della protagonista.

In questo melodramma suburbano l’unico centro è Teresa e questa è una precisa scelta, ma risulta anche il limite del film. L’esperienza soggettiva della donna su cui punta l’occhio del regista appare infatti troppo isolata rispetto all’interazione poco esplorata con gli altri personaggi, pur se i rapporti che ha con loro, con il marito e il figlio, hanno un ruolo fondamentale e anzi sono la causa principale dei suoi moti emotivi, il vero tema del film, visto che altri spunti di riflessione di tipo sociale, come le difficoltà del reinserimento degli ex detenuti, rimangono lontani, sempre sullo sfondo e non arrivano mai in primo piano.

Voto: 6