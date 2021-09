Encounter, il trailer del fanta-thriller Amazon con Riz Ahmed e Octavia Spencer

Amazon ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di Encounter, film Amazon Original diretto da Michael Pearce e interpretato da due degli attori più amati di questo periodo: Riz Ahmed, protagonista di The Sound of Metal (altro film Amazon, super acclamato dalla critica e premiato agli Oscar) e Octavia Spencer (Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2012 con The Help, e di recente vista al cinema e in tv con Ma, Thunder Force e con la miniserie Netflix Self-made: la vita di Madam C.J. Walker).

Ecco tutte le informazioni su questa nuova, promettente, uscita di Amazon. Che - bisogna dirlo - per temi, coincidenza temporale e modalità di rilascio sembra la risposta di Prime Video all'annuncio Netflix di Don't look up.

Quando esce Encounter

Come Don't look up, innanzitutto, anche Encounter uscirà a dicembre, prima nei cinema (solo negli USA) dal 3 dicembre, e poi in streaming su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 10 dicembre.

Anche in questo caso, possiamo ipotizzare che l'uscita cinematografica serva per iscrivere il film agli Oscar 2022. La premiere del film, infatti, è il 10 settembre al Toronto Film Festival.

Di cosa parla Encounter

Si sa ancora poco della trama (tra fantascienza e thriller) di Encounter, ecco cosa ha comunicato Amazon: "Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una misteriosa minaccia (probabilmente aliena, o comunque "unhuman", non umana, come si legge nelle anticipazioni in inglese). Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i ragazzi dovranno lasciarsi l’infanzia alle spalle".

Il cast di Encounter

Il film (durata 108 minuti), che è una produzione britannica e statunitense, è diretto da Michael Pierce, 40enne regista del film Beast del 2017. Pearce ha abche scritto il soggetto del film insieme al britannico Joe Barton.

Oltre a Riz Ahmed e Octavia Spencer, il cast di Encounter include anche Rory Cochrane (Argo, CSI: Miami, 24), Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

Il trailer ufficiale di Encounter

Al momento non è disponibile il trailer in italiano. Amazon Prime Video ha pubblicato solo il teaser trailer in lingua originale.