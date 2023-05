È morto il regista Enrico Oldoini, creò "Don Matteo": l'annuncio di Conti in diretta ai David

Per lui il commosso tributo dello studio di Cinecittà. Diresse film come "Cuori nella tormenta", "Lui è peggio di me" e "Vacanze di Natale", per la tv firmò "Un passo dal cielo"