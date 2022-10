Er gol de Turone era bono, una piccola storia da un calcio che non c’è più

Il documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, prodotto da Aurora film con Rai Cinema, in sala il 24, 25, 26 e 27 ottobre, racconta un episodio minimo ma ancora ricordato del campionato di calcio italiano. Un gol annullato su cui la tifoseria romanista recrimina da quarant’ anni. Protagonisti del documentario sono coloro che all’epoca erano in campo a giocarsi lo scudetto in quel match Juventus- Roma del 1981 e tifosi che all’epoca soffrirono sugli spalti. Tra gli intervistati, Maurizio Turone, Roberto Pruzzo, Paulo Roberto Falcao, Bruno Conti, Ettore Viola, Paolo Calabresi, Luca Beatrice, Maurizio Biscardi.

Er gol de Turone era bono, la trama

Gli autori di er gol de Turone era bono ci portano a seguire il campionato di calcio di serie A nella ormai lontana stagione 1980/81. La Roma, che solo due anni prima si era fortunosamente salvata dalla serie B all’ultima giornata, dopo l’arrivo di Nils Liedholm in panchina e di Falcao a centrocampo sta facendo il miglior campionato della sua storia, fino ad allora misera di soddisfazioni. La Roma, che non è più la Rometta insidia il primato della Juventus che in quegli anni vince sempre. Il 10 maggio 1981 a due giornate dalla fine del campionato, si sfidano a Torino in uno scontro diretto che vale lo scudetto. I bianconeri guidano la classifica con un solo punto di vantaggio, i giallorossi stanno loro alle calcagna con la speranza di un sorpasso nel finale. La partita dunque, per i romanisti è di quelle che vale tutta la loro storia fino ad allora avara di soddisfazioni, e infatti al Delle Alpi arrivano 20000 tifosi giallorossi per sostenere la loro squadra e spingerla a compiere un miracolo. La posta è alta e la partita è contraddistinta da nervosismo e gioco falloso, finchè non arriva l’episodio chiave. La Roma attacca, Roberto Pruzzo crossa e Maurizio Ramon Turone incorna un pallone che finisce in rete. L’arbitro Bergamo si porta il fischietto alla bocca per convalidare la rete, ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che invalida il gol giallorosso. La partità finirà 0-0 e lo scudetto finirà di nuovo sulle maglie della Juventus, ma da quel pomeriggio inizierà una recriminazione lunga 40 anni che, come testimonia l’esistenza stessa del documentario di cui scriviamo, è ancora ben lontana dal passare nel dimenticatoio.

Il trailer

Er gol di Turone era bono, 40 anni di polemiche

Er gol di Turone era bono è un documentario ricco di materiali d’archivio e interviste ai protagonisti, montati in modo brillante, con in aggiunta il colore regalato dalle interviste di Andrea Rivera che ha battuto le strade di Roma alla ricerca di tifosi che in quella domenica di maggio del 1981 avevano affrontato la lunga trasferta per sostenere la loro squadra a Torino. Un film che ha il sapore dolce e nostalgico di un calcio che non c’è più, quando si giocava tutti alle 15 della domenica e per vedere i gol bisognava aspettare 90mo minuto alle 18.

Un calcio che non poteva avvalersi della VAR e si affidava al molto meno raffinato ‘moviolone’ del giorno dopo, puntuale fonte di polemiche e recriminazioni. Il documentario riesce a restituire l’atmosfera di un’epoca concentrandosi sulla rivalità tra Roma e Juventus, che proprio dall’episodio del gol annullato a Turone partì, per durare almeno un decennio. Gli autori provano anche ad accennare una sorta di indagine su un giallo che non viene risolto da 40 anni, ascoltando tutte le campane, non solo per rendere tutti i tipi di emozioni che circondarono quella partita e quell’episodio, ma anche per dare una risposta alla domanda che il titolo del film trasforma in un’affermazione: er gol de Turone era bono? A sentire la parte giallorossa, era bono, bonissimo.

L’arbitro Bergamo, dopo essersi trincerato per anni dietro alla risposta ‘avevo completa fiducia nel guardalinee’ sembra propendere anche lui, a distanza di anni, sulla validità della rete annullata, mentre da parte bianconera, si sottolinea tuttora che le immagini non sono affatto, chiare. Tutto fa pensare quindi che la storia del gol di Turone continuerà a tramandarsi di generazione in generazione trasformandosi da cronaca a storia fino a diventare leggenda fondativa della irriducibile rivalità tra giallorossi e bianconeri.

Voto: 6,5