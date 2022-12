Il ritorno di Ernest e Celestine con l’avventura delle 7 note

Giusto in tempo per Natale arriva nelle sale un film per i più piccoli che in molti attendevano da un decennio. Era il 2012 quando la topolina Celestine e il gigantesco orso musicista Ernest, nati dalla fantasia e dalla matita dell’illustratrice Gabrielle Vincent e sceneggiati, nella loro versione cinematografica, da Daniel Pennac, incantavano i bambini e gli adulti di tutto il mondo e venivano candidati agli Oscar con una storia che parlava di diversità e di inclusione.

Dal 22 dicembre un’altra generazione di piccoli spettatori potrà godersi le nuove vicende dei due amici, grazie all’arrivo nei cinema di Ernest & Celestine – L’avventura delle 7 note, diretto da Jean-Christophe Roger e Julien Chheng e con le voci italiane di Alba Rochwacher e Antonio Albanese.

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note: la trama

Per l’orso musicista Ernest è arrivato il momento, suo malgrado, di svegliarsi dal letargo invernale. A pensare a buttarlo giù dal letto è la sua inseparabile amica, la topolina Celestine. Mentre si preparano ad andare in città però la topolina combina un guaio e rompe il preziosissimo violino di Ernest: uno Stradivorso! Solo il liutaio di Ostrogallia, la terra natale di Ernest e di tanti eccellenti musicisti e compositori potrà ripararlo, ma alla sola idea di ritornare nel suo paese Ernest va su tutte le furie. Così, Celestine, sentendosi responsabile del danno parte per la terra degli orsi, e a quel punto il suo amico non potrà che rincorrerla. Quando arrivano in quel paese, che Ernest ricordava come un luogo in cui la musica fluiva da ogni angolo, trovano invece in un silenzio innaturale, rotto solo da un'unica nota.

Tutte le altre sono proibite a causa di una legge che bandisce la musica e punisce chiunque provi a suonare. Ma Ernest e Celestine non possono accettare un tale stato di cose e si uniscono alla ‘Resistenza Musicale’ guidata dal misterioso giustiziere Mifasol.

Il trailer

Ernest e Celestine raccontano l’importanza di essere liberi di scegliere il proprio percorso

Il ritorno della coppia di amici improbabile che nel 2012 sorprese le platee cinematografiche di tutto il mondo arrivando a giocarsi l’Oscar per il miglior film di animazione, piacerà a chi ha amato il primo film. Quello di Ernest e Celestine si conferma un mondo pieno di delicatezza, di poesia, di leggerezza, esaltate dal tratto essenziale delle tavole di Gabrielle Vincent. Un mondo che si conferma anche capace di porre l’attenzione su valori importanti come l’integrazione, il senso di giustizia, la libertà, l’accettazione e il rispetto delle scelte personali. Ne L’avventura delle sette note i temi centrali sono quelli delle aspettative e del rapporto genitori- figli, della libertà di essere se stessi con coraggio nonostante tutto e della ribellione alle ingiustizie.

Il film è interessante anche perché permette di approfondire il passato dell’orso Ernest, al centro di quest’avventura. Mentre gli spettatori sanno già che Celestine è una topolina orfana, ora possono scoprire che Ernest invece è figlio di una importante famiglia di Ostrogallia, una famiglia di magistrati: lo è suo padre, lo era suo nonno, e il padre di suo nonno e così via risalendo l’albero genealogico. E questo perché a Ostrogallia ‘così è e così sarà’. Sempre. Ernest invece, è un musicista, e per seguire le sue inclinazioni ha lasciato la sua casa. diventando un immensa delusione per suo padre che ha poi promosso la legge Ernestoff per bandire le note musicali dalla Terra degli Orsi.

Ernest, dopo tanti anni di battaglia contro il padre sembra quasi cedere all’ennesima enorme conseguenza della sua scelta di vita, una rivalsa personale che diventa un’ingiustizia pubblica, ma poi decide di continuare a combattere, anche perché non è solo. Insieme all’inseparabile Celestine infatti, sono in molti i resistenti che non accettano quest’ingiustizia e continuano a far suonare le sette note. Tutti insieme uniranno le loro forze per far trionfare la giustizia, riportare la musica a Ostrogallia e dimostrare che, se ‘così è’ non è detto che per forza ‘così sarà’, e che a volte è necessario cambiare.

Voto:7