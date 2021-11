Eternals bene al debutto: ecco quanto ha incassato in Italia e all'estero

Bandito da Arabia Saudita, Qatar e Kuwait a causa del primo supereroe gay all'interno di un cinecomic Marvel, Eternals di Chloe Zhao ha sbancato i botteghini al debutto, incassando 161 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione. Costata 200 milioni di dollari, la pellicola ha esordito con 71 milioni di dollari in 72 ore nei cinema d'America. Numeri non eccezionali per gli States, dove sia Shang-Chi (75.4 milioni) che Black Widow (80.4 milioni) avevano fatto di meglio, ma più che soddisfacenti all'estero. Tutto questo senza considerare i mercati cinesi e russi, dove il film non è ancora sbarcato.

Bene in Italia

In Corea del Sud gli Eterni hanno incassato $ 14,1 milioni, seguiti da Regno Unito ($ 7,1 milioni), Francia $ 6,7 milioni, Messico ($ 5,7 milioni) e Australia ($ 5 milioni). In Italia, come detto, Eternals si è ben comportato, con 3.856.471 euro incassati in 5 giorni e 516.320 spettatori paganti. In 120 ore Eternals ha già superato gli incassi totali di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (3.822.754 euro), mentre il suo incasso dal giovedì alla domenica (3.244.172 euro) gli ha permesso di guadagnare la palma di miglior debutto sul suolo italico in pandemia.

L'ultimo saluto di Gigi

Battuti Io Sono Babbo Natale, ultimo film interpretato da Gigi Proietti che ha esordito con 577.731 euro, e Freaks Out di Gabriele Mainetti, che ha raggiunto i 1.654.613 euro, perdendo solo il 21% degli incassi rispetto alla scorsa settimana. Segno di un ottimo passaparola. Seguono La Famiglia Addams 2, arrivato ai 2.223.683 euro totali, e Madres Paralelas di Pedro Almodovar, che ha toccato quota 1.701.171 euro, con Venom 2 arrivato ai 6.804.369 euro totali e No Time to Die ai 7.857.178 euro. Ultima Notte a Soho ha esordito con 188.868 euro, mentre Il Bambino Nascosto con Silvio Orlando con 156.219 euro.

Eternals ha ricevuto un CinemaScore B, ovvero il punteggio critico più basso per un film Marvel, e ha fatto suo anche il punteggio più basso di qualsiasi titolo MCU su Rotten Tomatoes, con il 49% di recensioni positive.