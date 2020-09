Venezia 77, Pierfrancesco Favino vince la Coppa Volpi per il film "Padrenostro"

Pienfrancesco Favino vince la Coppa Volpi della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Salendo sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinea del Lido per ritirare il premio per la sua interpretazione nel film "Padrenostro", l'attore romano è apparso visibilmente emozionato. "Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita", ha detto.

"Come ha detto una persona speciale che ha lavorato a questo film, quando si gira un film è come se nascesse una stella e noi viviamo su quella stella per mesi e la sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi. Dedico questo premio ai milioni di schermi che si accenderanno, alla luce che si propagherà, al brillare degli occhi nel buio", ha aggiunto Favino, che ha voluto condividere il premio con il resto del cast di 'Padrenostro'.

"Ce l'abbiamo fatta. Qui si è fatta la storia! Dobbiamo brindare al coraggio di chi ci ha creduto dall'inizio alla fine e di voi che avete affollato le sale", ha aggiunto una altrettanto emozionata Anna Foglietta, madrina e conduttrice, che ha dato il via alla cerimonia. A Pietro Castellitto il Premio Migliore Sceneggiatura Orizzonti per 'I Predatori'.

"Padrenostro" a Venezia 77

Il film "Padrenostro" nasce da un episodio realmente accaduto al regista, Claudio Noce: l'attentato da parte di un commando di terroristi ai danni di suo padre, il vicequestore Alfonso Noce, nel 1976. Prendendo spunto da questo ricordo il regista racconta le paure, le fragilità, il percorso di crescita di un bambino, (interpretato da Mattia Garaci) e, soprattutto, il suo intenso e complesso rapporto d'amore con il padre, interpretato da Pierfrancesco Favino, che è anche coproduttore del film.

"Padrenostro" è uno dei quattro film italiani in concorso alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia insieme a "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante, "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli, "Notturno" di Gianfranco Rosi.