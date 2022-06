Ferzan Özpetek: "Nei miei film non metto l'omosessualità, sono gli altri che la tolgono"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Nel video l'intervista a Ferzan Özpetek)

Incontrare Ferzan Özpetek sul palco di un teatro è inconsueto. Dal '97 dietro la macchina da presa - anno del suo esordio come regista con 'Il bagno turco' - ha raccontato e continua a raccontare "com'è la vita". Il tema dell'omosessualità, per quanto centrale in quasi tutti i suoi film, non è così rilevante per lui: "Io faccio i film perché sento di farli - ci spiega - Una volta una giornalista mi ha chiesto perché mettevo sempre l'omosessualità nei miei film. Le ho risposto: 'Non metto l'omosessualità, sono gli altri che la tolgono. Io racconto la vita com'è. Non mi preoccupo di cosa penseranno o non penseranno".

Il prossimo febbraio, invece, racconterà se stesso e lo farà proprio a teatro. Protagonista all'Ambra Jovinelli di Roma di 'Ferzaneide', un viaggio sentimentale attraverso la sua carriera e la sua vita: "Per un regista capire un attore teatrale è una sensazione meravigliosa. Quando sali sul palco e hai questo rapporto con il pubblico è una bella cosa". Più che uno spettacolo, dunque, un diario personale in cui si mette a nudo e a guardarsi oggi indietro vede "il miracolo della vita".

I film e il rapporto col pubblico

Linfa vitale il suo pubblico: "Tantissima gente mi scrive, anche dall'estero, che li ho fatti sentire meno soli, che gli ho cambiato la vita - racconta ancora - Addirittura due ragazzi di Genova mi scrivono che hanno scoperto la loro identità coi miei film. Mi fa molto piacere. Su Instagram il 78% delle persone che mi seguono sono donne, è un grande onore". Infine sul successo (non così scontato) della serie de 'Le fate ignoranti': "E' piaciuta moltissimo in Italia. Dalla Disney mi hanno detto che è la serie più vista in Europa. La serie piace molto sui colori, le atmosfere, non solo sul tema. Il tema ormai è conosciuto, l'ho iniziato ad affrontare 21 anni fa, quando era molto presto. Addirittura era molto presto anche in America, quando uscì era considerato un film lgbt e basta".