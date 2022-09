Blonde è la più grande delusione di Venezia 79 (e di Netflix)

Blonde

Se l'intenzone di Andrew Dominik, il regista del film, era quella di fare un degno omaggio a Marylin Monroe, possiamo ben dire non ci sia affatto riuscito. Blonde, il nuovo film con Ana De Armas, tra i più attesi di Netflix e di Venezia 79, è la più grande delusione della Mostra del Cinema di Venezia. Le premesse semrbavano buone, partendo dal romanzo di Joyce Carol Oats, Blonde intendeva esplorare la personalità complessa di una delle star più iconiche di Hollywood, una donna fragile, sensibilissima e profondamente triste. Se di strade da poter intraprendere per raccontare la Monroe e la sua interiorità erano molte, Dominik ha scelto la peggiore tra tutte, e al posto di procedere a quella che sarebbe dovuta essere un'interessantissima nuova rappresentazione dell'interiorità e della vulnerabilità di Marilyn Monroe, ha deciso di fare un mero e autocelebrativo esercizio di stile mettendo insieme diversi elementi cinematografici che non si allineano tra loro e che rendono il film confusionario, lentissimo e senza un vero e proprio senso narrativo.

Marilyn, così, viene raccontata solo attraverso la lente della sessualità, viene resa un "oggetto" e viene buttata sullo schermo in numerosissime scene di nudo, tra cui una discutibilissima scena di sesso orale che non aggiunge niente alla storia e alla caratterizzazione del personaggio e diventa solo un espediente per poter far parlare del film e della sua presunta capacità di rompere determinati tabù.

Blonde non è un film di classe, cade quasi nello squallore e non risulta per nulla corerente nelle sue scelte stilistiche. Blonde spazza via tutta la magia che c'è sempre stata dietro il mito di Marilyn Monroe, sporca questo personaggio, lo avvilisce e ne fa una rappresentazione di basso valore.

Tra scene a colori contrapposte a scene in bianco e nero, immagini realistiche che si alternano a immagini immaginarie, la macchina da presa che fa un po' quello che vuole e un formato di immagine in grado di variare innumerevoli volte nel film senza un vero e proprio senso, Blonde è una pellicola difficilissima da portare a termine senza provare un senso di avversione per ciò che si sta guardando e, alla fine della visione, si ha l'amara realizzazione che, in fondo, questo film, sarebbe stato meglio non averlo mai visto.

Voto: 3