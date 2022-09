"Freedom on fire": storie di dolore e crudeltà dalla guerra in Ucraina

Dal contenuto importante e di grande impatto il documentario Freedom on fire: Ukraine’s fight for freedom, firmato dal regista israelo-americano Evgeny Afineevsky, ha vinto Movie for Humanity Award al Premio Kineo. Premio indubbiamente meritato sopratutto per l’impegno e il coraggio del regista russo, che ha rischiato di morire a causa dell’attentato organizzato da estremisti filo-russi. Il film, fuori concorso alla Biennale del Cinema di Venezia, segue un’altra pellicola, il film Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom, del 2015 incentrato sugli eventi di Piazza Maidan.

Il fulcro del progetto è il raccapricciante racconto delle storie di guerra, filmate nel tempo dal cineasta russo con uno stile piuttosto televisivo, a cui il pubblico è sicuramente familiare ma che non rendono giustizia all’enorme sofferenza e crudeltà, di un ambiente disumano, in cui tutti, compresi bambini e anziani sono sottoposti a regole di guerra completamente svuotate di qualsiasi garanzia dei diritti internazionali.

Colpisce la vicenda della famiglia ucraina colpita dai militari russi, consapevoli che fossero civili e già informati, ma che hanno comunque sparato a sangue freddo, anche su dei bambini. Il piccolo sopravvissuto all’incidente non dimenticherà mai le parole dette:”Ti odio russo perché vuoi uccidere mia sorella?”, infatti proprio la sorella maggiore ha fatto da scudo al corpo del fratellino. Miracolosamente tutti si sono salvati nonostante le ferite riportate.

Le vicende testimoniate da Afineevsky toccano nel profondo, scioccano, e ci donano la consapevolezza che la lunghezza degli eventi prima e durante la guerra siano indice di quanto la situazione di crisi in Ucraina, fosse radicata.

La visione del regista è determinata e la ha chiarita durante la conferenza stampa, attaccando Putin: «Seguo da tempo la macchina di propaganda russa e si capisce che è guidata da una volontà imperialista, è una minaccia per il mondo intero. Dopo l’Ucraina, toccherà a un altro paese. Questo secolo ci ha portato un dittatore e se oggi non mostriamo quello che sta succedendo commettiamo un crimine». Il regista ha voluto dedicare il film a tutti i giornalisti che sono morti per documentare il conflitto. Infine ha sollevato alcune domande: «Come è avvenuta questa tragica guerra? È avvenuta ora oppure otto anni fa ed è semplicemente passata inosservata agli occhi del mondo? E dove ha trovato il popolo ucraino la forza e la rabbia per combattere? Cosa succederà dopo? Abbiamo cercato di rispondere a queste domande e di raccontare la storia più completa possibile».