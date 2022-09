Hugh Jackman: "I figli hanno bisogno di genitori vulnerabili. La depressione? Un problema comune"

"In passato i genitori dovevano essere sempre forti davanti ai loro figli, adesso, invece, possiamo essere vulnerabili, ce n'è un gran bisogno". È con queste parole che Hugh Jackman, seduto al tavolo della conferenza stampa per il nuovo film che lo vede protagonista, The Son di Florian Zeller, affronta il tema della genitorialità e sottolinea come il modo di essere padri o madri sia cambiato nel corso degli anni. Un tempo una mamma e un papà non potevano mostrarsi emotivi, fragili, insicuri davanti ai loro figli ma dovevano essere sempre delle rocce, forti e imperturbabili. Oggi, i tempi sono cambiati e c'è un grande spazio e, soprattutto, bisogno di emotività in famiglia perché l'isolamento emotivo è pericolosissimo e porta al più grande male dell'epoca moderna, la depressione.

"I miei figli quando mi vedono vulnerabile si sentono sollevati", rivela l'attore australiano che, nel film che concorre al Leone d'Oro di Venezia 79 interpreta un ruolo difficilissimo, quello di un padre che deve affrontare e cercare di capire la depressione di suo figlio. E così, la vulnerabilità, in una situazione delicata come quella di un figlio con problemi di salute mentale, può essere un modo per riuscire a comprenderla un po' di più.

"La depressione? Bisogna parlarne, è un problema comune ed è ovunque", sottolinea Hugh Jackman aggiungendo quanto il tema della salute mentale, centrale nel film, tema di cui ci si vergonga ancora e per cui ci si sente in colpa, sia universale e accomuni tantissimi giovani che ne soffrono e genitori che non sanno come affrontarlo.

Con gli occhi quasi pieni di lacrime e una voce ferma, il 53enne, ha rivelato quanto abbia desiderato questo ruolo e dalla sua emozione sia in scena che fuori dallo schermo, sembra averlo vissuto come uno dei più importanti della sua carriera.