Penelope Cruz: "A 5 anni volevo già diventare madre. Il matrimonio? Una trappola per molte donne"

È la protagonista de L'immensità, il nuovo film di Emanuele Crialese in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 dove recita in italiano e interpreta una madre infelice intrappolata in un matrimonio che non funziona. Penelope Cruz sbarca ancora una volta al Lido di Venezia e lo fa, come di consueto, con grande classe. Il suo sorriso si irradia nella sala della conferenza stampa in cui presenta il suo nuovo film, e la sua solarità conquista tutti. Quando entra, bellissima, quasi si commuove sentendo il clamore con cui viene accolta dalla stampa e dai suoi fan ma a colpire più di ogni altra cosa, sono le sue parole e il suo pensiero sui temi della maternità e del matrimonio.

"A 5 anni parlavo già dei miei piani di diventare mamma" - rivela la Cruz a chi le chiede come mai, interpreta spessissimo il ruolo di madre sul grande schermo - "Ho interpretato così tante mamme, sono madre in cinque dei sei film che ho fatto con Pedro Almodovar e non credo sia un caso. Ho un grande istinto materno, l'ho sempre avuto fin da bambina e per me, che adesso sono mamma, è un onore per me interpretare vari tipi di madri, dare loro la possibilità di esprimersi attraverso i miei personaggi".

Poi, la Cruz affronta il tema del matrimonio e della violenza domestica e si serve della trama del film che presenta a Venezia 79 per lanciare un messaggio importante a tutte le donne, quello di denunciare la violenza domestica, affrontarla e non restare in silenzio come fa, invece, il suo personaggio nel film.

"In questo film il mio personaggio è una donna che si sente intrappolata nel suo matrimonio, oppressa, che subisce violenza da parte di suo marito e si rifugia nella creatività per trovare una sua salvezza - esordisce Penelope - Sono tante le donne intrappolate nei loro matrimoni, proprio come mostriamo nel film, donne forzate a fare finta di niente davanti ai loro figli, donne infelici e questo non va bene, bisogna fare qualcosa, denunciare quando un matrimonio non va, soprattutto se ci sono figli perché loro percepiscono quando, in famiglia, qualcosa non funziona".

La quarantottennte, così, diventa portavice di un tema attualissimo e mostra una via d'uscita a tutte le donne che, come il personaggio da lei interpretato in L'immensità, non sanno come liberarsi delle catene della propria vita matrimoniale infelice.