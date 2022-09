Athena di Romain Gavras è il pugno allo stomaco di cui avevamo bisogno

Athena

Silenzio, rumore e poi ancora silenzio. I volti pieni di rabbia di ragazzi giovanissimi pronti a uccidere per i loro ideali. I buoni che diventano cattivi e i cattivi che mostrano la loro bontà nascosta. Bombe, morte, delusioni, ribellione, amore. Athena, il nuovo film Netflix di Romain Gavras arriva dirompente alla Mostra del Cinema di Venezia, si fa sentire, dà un pugno allo stomaco. Questa pellicola che potrebbe essere ambientata in qualsiasi epoca storica prende spunto dai canoni classici della tragedia greca e porta sullo schermo del festival internazionale d'arte cinematografica del Lido di Venezia una storia d'amore fraterno e di senso di appartenenza.

Duro e dolce allo stesso tempo, questo film coinvolge e commuove con una narrazione scorrevole e sempre attenta a mostrare, anche con un silenzio o un solo sguardo, le emozioni dei suoi protagonisti, eroi o antieroi che siano. Athena colpisce dritto al cuore, è attuale e antico allo stesso tempo. La storia raccontata è quella di una guerra tra i fondamentalisti del quartiere Athena di Parigi e le forze dell'ordine che avrebbero ucciso un bambino parte di quella comunità. Comunità che, per vendicarsi, scatena una rivoluzione, violenta, irragionevole ma necessaria per marcare il proprio senso di appartenenza e il proprio legame di famiglia.

In Athena viene mostrato il degrado della periferia parigina, l'accecante desiderio di vendetta che non può che portare al proprio annientamento, il pregiudizio nei confronti della polizia che porta a non vedere i fatti con oggettività e cosa si nasconde dietro un mondo criminale fatto di ideali inamovibili.

Questo film da tragedia familiare si amplia a tragedia universale e con una fotografia eccezionale, una regia sempre attenta e una colonna sonora che amplifica le emozioni di ogni scena, conquista tutto il pubblico che si è immerso in questo duro ma emozionante viaggio.

Voto: 7 e mezzo