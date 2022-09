TÁR non è altro che l'autocelebrazione (senza anima) di Cate Blachett

TÁR

Si fa fatica ad arrivare alla fine del nuovo film con Cate Blanchett, TÁR, senza provare un forte senso di antipatia per il suo personaggio. Si fa fatica ad arrivare alla fine del film riuscendo ad apprezzarlo o ricevendo anche il minimo senso di emozione e appagamento dalla sua visione. L'ultimo lavoro di Todd Field, parte del concorso ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia 2022, vuole raccontare la storia della prima donna che diventò direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche, Lydia Tàr, ma tutto ciò che resta, alla fine del film, non è altro che una fredda autocelebrazione delle capacità attoriali sua protagonista, Cate Blanchett, e niente più.

"TÁR non è stato fatto con Cate Blanchett in mente ma è stato fatto per Cate Blanchett" rivela il regista della pellicola alla conferenza stampa di presentazione del film e questo elemento di referenzialità è talmente evidente nella pellicola da diventare disturbante. Continui primi piani, lunghi monologhi, pochissime scene dedicate a personaggi secondari, tutti questi elementi, messi insieme, rendono la visione, di una trama che di per sé non è molto consistente, difficile e creano un ritratto della protagonista contraddittorio e insensbile al punto che il film diventa una continua lotta per lo spettatore tra il voler andare avanti nella sua visione o dedicere di abbandonarla.

Un tono di voce sempre molto forte, un carattere duro, un'intredibile smania di potere, la convinzione di essere l'unica persona al mondo a saper fare arte e, allo stesso tempo, la voglia di nascondere il proprio passato, così come le proprie insicurezze, di tarpare le ali agli altri, il credere di avere in mano la verità. Tutto questo è Lydia Tár, un personaggio che, forse, non ha poi così tanto da dare e dire al pubblico.

Cinico, freddo, insensibile, TÁR è un film che potremmo quasi definire "scientifico" e, con il suo sarcarsmo dark, la sua fotografia gelida e una trama monotematica e autoreferenziale porta via, alla pellicola, la benché minima possibilità di suscitare un'emozione, di regalare magia, di creare empatia con il pubblico. Pur non negando la bravura di Cate Blanchett nell'imperpretazione di questo contraddittorio e poco simpatetico personaggio, TÀR non convince affatto e, forse, non meritava neanche di far parte della selezione ufficiale di Venezia 79.

Voto: 5