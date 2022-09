Un Couple di Venezia 79 è il tentativo fallito di portare il teatro al cinema

Un couple

Un unico personaggio, un'unica ambientazione, un monologo e una voce che da sola, e con non troppa intensità, parla per 64 minuti. Si tratta di Un couple, il film francese di Friederick Wiseman in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che cerca di portare il teatro sul grande schermo ma fallisce decisamente nel suo tentativo. Ispirato alle pagine dei diari di Leo Tolstoj e di sua moglie Sofia, sposati per trentasei anni, con tredici figli e una vita matrimoniale fatta di alti e bassi, Un couple parla d'amore, del suo bello e del suo brutto ma lo fa con una struttura che non riesce a dare, al tema presentato, il giusto valore e la giusta solidità. La protagonista del film, nonché l'unico personaggio che appare sul grande schermo, non riesce a tenere la scena, a intrattenere lo spettatore a mantenere alta la sua attenzione. Wiseman fa un esperimento stilistico ma il suo azzardo non riesce nella messa in pratica e il suo film, così, risulta eccessivo e difficile da digerire proprio perché manca una storia, mancano dialoghi, mancano cambi di scena se non qualche ripresa di paesaggio che non aggiunge nulla alla storia raccontata.

La protagonista del film, Sofia, interpretata, non poi così bene, da Nathalie Boutefeu sviscera i retroscena della propria vita privata parlando direttamente al suo pubblico. L'intento del regista è quello di rompere la quarta parete, che fa diverse volte, e far sembrare agli spsettatori di essere a teatro invece che al cinema, peccato, però, che né l'interpretazione dell'attrice, né la fotografia, né la regia del film sono abbastanza forti da renderlo piacevole o anche solo guardabile.

Le premesse di Wiseman erano sicuramente buone, è interessante pensare a un film gestito da un solo personaggio che parla al pubblico, e avrebbero potuto anche generare un'opera decisamente originale ma scegliendo un'altra protagonista, un'altra ambientazione e cambiando del tutto la regia del film.

Voto: 4