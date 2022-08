Bagno al Lido per la madrina Rocio Morales: al via il festival di Venezia

Rocio Morales, intervistata alla vigilia del debutto sul red carpet del Lido, è molto emozionata ma mantiene la calma: “Pensavo di essere più agitata, invece sono piena di gioia, sono felice. È magico essere qui, e spero che sia magia che riempie il cuore e l’anima anche per chi la seguirà”. Raoul Bova, il compagno dell’attrice, non arriverà da subito al Lido. “Io ho un grande senso di responsabilità verso le persone che lavorano alla Mostra da tempo e quindi è giusto che io mi concentri pienamente sul mio ruolo e il mio compito, almeno per i primi giorni. Poi quando le cose saranno più rilassate sarà più facile dividermi”, sorride la Morales, che si lascia immortalare nei tradizionali scatti in mare.

Rocio Munos Morales (foto di Massimo Tommasini per VeneziaToday)