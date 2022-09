È polemica per Blonde al Festival di Venezia: sullo schermo una scena esplicita di sesso orale

Tratto dal romanzo di successo di Joyce Carol Oates e tra i titoli più attesi di Netflix e dell'intera Mostra del Cinema di Venezia, in cui è in concorso per il Leone D'Oro, Blonde di Andrew Dominik con Brad Pitt come produttore e l'attrice Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe ha subito fatto parlare di sé dopo l'anteprima mondiale alla stampa avvenuta questa mattina al Lido di Venezia.

Questo film, di 166 minuti, ha lasciato tutti a bocca aperta non tanto per la sua qualità ma per una particolare scena che ha provocato non poche discussioni e polemiche. Blonde, infatti, presenta una esplicita scena di sesso orale tra la la protagonista del film, Marilyn Monroe e l'ex Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Una scena che non lascia spazio all'immaginazione e che mostra, per diversi minuti, il Presidente Kenndy che pretende e riceve una fellatio da parte di una Marilyn Monroe che, impotente e disperata, non può che procedere a soddisfare le voglie sessuali del presidente. E così, Ana De Armas è al centro dello schermo, ha le camere puntate solo su di lei e viene ripresa in primo piano mentre fa sesso orale con Kennedy diventando protagonista di una delle scene più provocatorie e azzardate di Venezia 79, una scena che ha stupito il pubblico in sala e fatto discutere tutti sulla sua effettiva necessità di far parte del film provocando una vera e propria polemica tra gli spettatori.