The Son è un viaggio tra i demoni della mente umana con uno straordinario Hugh Jackman

The Son

Si può dare un volto alla depressione? Una causa, una ragione, un senso? Si può trovare una soluzione? Se ne può guarire? Hugh Jackman approda al Lido di Venezia per presentare il nuovo film che lo vede protagonista insieme a Vanessa Kirby, Laura Dern, Zen McGrath ed Anthony Hopkins, The Son, una pellicola di Florian Zeller, adattamento cinematografico di una sua opera teatrale, che cerca di dare qualche risposta a queste domande. The Son è un viaggio, un viaggio interiore tra i demoni della mente umana che cerca di dare un senso alla malattia della depressione che, sempre più spesso, mette i suoi semi nelle menti dei giovani ragazzi che non riescono a trovare un modo per uscirne o riuscire ad affrontarla.

Hugh Jakcman fa un lavoro straordinario in questo film atrocemente realistico e lo fa nell'interpretare un padre che cerca di fare il suo meglio per stare vicino al figlio con problemi di salute mentale, comprendelo, aiutarlo. Un padre imperfetto, come tutti, un padre vulnerabile che pensa di fare le scelte giuste, di non commettere gli stessi errori di suo padre ma che non può nulla contro la gravità della malattia mentale del figlio che lo lascia disarmato e con le spalle al muro. Il tema della salute mentale arriva sugli schermi delle sale del Lido di Venezia e penetra nella mente di tutti coloro che ne sono spettatori, sia quelli che hanno vissuto i suoi effetti in prima persona sia chi non ne ha mai fatto esperienza.

The Son è un bel film, anche se estremamente tragico, è un film che lascia il segno, fa una cicatrice sul cuore e fa uscire dalla sala con una consapevolezza in più sulla salute mentale: neanche l'amore può salvare. E così, questa storia di un padre, un figlio, una madre tradita, una nuova compagna che si ritrova con un bagaglio più grande di quello che aveva scelto, colpisce nel profondo e lo fa con una grande forza comunicativa.

Voto: 7 e mezzo