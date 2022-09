"All the Beauty and the Bloodshed" di Laura Poitras vince il Leone d'Oro a Venezia 79

All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras vince il Leone d'Oro alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La giuria capitanata dall'attrice Juliane Moore ha scelto di premiare questa pellicola che si è aggiudicata, così, la statuetta d'oro del Festival che si conclude, oggi, dopo dieci giorni di storie di conflitti interiori, di paura della morte, di sogni. Tra gli altri premi assegnati dalla giuria di cui fanno parte anche Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, c'è la Coppa Volpi come miglior attore che va all'interpretazione di Colin Farrel nel film The Banshees of Inisherin e quella per migliore attrice a Cate Blanchette per il suo ruolo nel film TÁR. Per quanto riguarda la sezione orizzonti il miglior film è World War III di Houman Seyedi mentre il Leone d'Argento va a Saint Omer di Alice Diop.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutti i vincitori di questa edizione del Festival del Cienma di Venezia che, anche quest'anno, è stato in grado di regalarci diverse emozioni.

Tutti i vincitori di Venezia 79

Miglior film: All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras

Leone D'Argento Gran Premio della Giuria: Saint Omer di Alice Diop

Leone D'Argento Miglior Regia: Luca Guadagnino per Bones and All

Premio speciale della giuria: No Bears di Jafar Panahi

Migliore sceneggiatura: Martin McDonagh per il film The Banshees of Inisherin

Coppa Volpi per miglior attrice: Cate Blanchette per il film TÁR

Coppa Volpi per miglior attore: Colin Farrell per il film The Banshees of Inisherin

Miglior attore/attrice emergente (Premio Mastroianni): Taylor Russell per il film Bones and All

I vincitori della sezione Orizzonti

Miglior film: World War III di Houman Seyedi

Miglior regia: Tizza Covi e Rainer Frimmel per il film Vera

Premio speciale: Damian Kocur per il film Chleb i sòl (Pane e Sale)

Miglior attrice: Vera Gemma per il film Vera

Miglior attore: Moshen Tananandeh per il film World War III

Miglior sceneggiatura: Blanquita di Fernando Guzzoni

Miglior cortometraggio: Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir

Tutti gli altri premi di Venezia 79

Leone del Futuro premio opera prima "Luigi De Laurentis": Saint Omer di Alice Diop

Miglior film Orizzonti Extra: Nezouh di Soudade Kaadan

Venezia Classici, Miglior restauro: Koroshi no rakun (Branded to Kill) di Seijun Suzuki

Venezia Classici, Miglior documentario: Fragmants of Pasadise di KD Davison

Best Venice Immersive Experience: The man who couldn't leave di Chen Singing

Venice Immersive Gran Premio della Giuria: From The Main Square di Pedro Harres

Premio Speciale della Giuria Venice Immersive: Eggscape di German Heller