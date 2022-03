Il figlio di Will Smith difende il padre per il pugno a Chris Rock: "Così si fa"

"Ed è così che si fa": così su Twitter Jaden, il figlio di Will Smith, ha commentato il gesto che il padre ha rivolto a Chris Rock, colpito con un pugno sul palco della cerimonia degli Oscar per la battuta sul taglio di capelli della moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. Smith, ritirando poco dopo l'episodio l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincente', si è scusato in lacrime sul palco con l'Academy per il suo gesto, dicendo che "l'amore fa fare follie".

"Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia", ha esordito Smith ricordando il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, a cui è dedicato 'Una famiglia vincente'. E ancora: "In questo momento della mia vita sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare su questa terra. Sono stato chiamato nella mia vita ad amare le persone, a proteggere le persone ed essere un fiume per la mia gente. Ho dovuto proteggere Jade. Io voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura, attenzione".

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Chris Rock non denuncia Will Smith per il pugno

Rock stava presentando il vincitore del Miglior documentario quando ha fatto una battuta sulla testa rasata della moglie di Smith, Jada Pinkett Smith "Non vedo l'ora di vederti in 'Soldato Jane 2'", aveva detto Rock a proposito del film interpretato da Demi Moore nei panni di un soldato con la testa rasata. Smith a quel punto si è precipitato sul palco schiaffeggiando Rock e urlandogli contro. "Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca!" ha gridato Smith una volta tornato al suo posto. Il presentatore della cerimonia degli Oscar si è rifiutato di presentare una denuncia alla polizia nei confronti del collega per il gesto compiuto in mondovisione. "L'Academy non tollera la violenza in qualsiasi forma" è stato il commento dell'Academy Awards a riguardo.

La carriera di Jaden Smith

Jaden Christopher Syre Smith, conosciuto anche solo come Jaden, è nato a Malibù 24 anni fa. Figlio di Will Smith e Jada Pinkett Smith, la sua popolarità inizia grazie al film La ricerca della felicità, nel 2006, nel ruolo di Christopher, il figlio di Chris Gardner interpretato dal padre Will Smith. Per il suo ruolo, Jaden ha vinto il premio "Breakthrough Performance" agli MTV Movie Awards del 2007. Jaden è poi apparso come Jacob nel film di fantascienza del 2008 di Scott Derrickson Ultimatum alla Terra, un remake del classico del 1951 con lo stesso nome. Nel 2010 Jaden ha recitato in The Karate Kid - La leggenda continua e ancora nel 2013, ha recitato insieme al padre in After Earth. Cinema, ma non solo: Jaden ha iniziato un percorso anche nella musica cantando con Justin Bieber Never Say Never. A oggi ha pubblicato due album e diversi singoli.