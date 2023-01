I film da vedere al cinema questa settimana (12-19 gennaio 2023)

Giovedì 12 gennaio si apre una nuova settimana di cinema, ricca soprattutto sull’asse Italia- Francia. Dalla nuova commedia nostrana di Riccardo Milani con Antonio Albanese Grazie Ragazzi al fiabesco Le vele scarlatte di Pietro Marcello fino ai transalpini Un bel mattino e Ma nuit, scopriamo tutte le uscite cinematografiche di questa settimana attraverso le trame e i trailer.

Grazie ragazzi

di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi e Nicola Rignanese

Attore di teatro, da anni Antonio non riesce proprio a trovare un lavoro stabile. Decide così di accettare l’offerta dell’amico Michele e inizia a insegnare recitazione in carcere. Nonostante lo scetticismo iniziale, il grande talento dei detenuti fa risvegliare in lui tutto l’amore per il teatro che ha sempre nutrito, tanto da chiedere di portare il suo “Aspettando Godot” anche fuori dalle mura dell’istituto. Adattamento del film francese Un Triomphe di Emmanuel Courcol (a sua volta tratto da una storia vera), la nuova commedia di Riccardo Milani è una storia semplice e per certi versi già vista, ma raccontata con una semplice e genuina spontaneità che conquista.

Un bel mattino

di Mia Hansen-Løve, con Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud e Nicole Garcia

Sandra è una giovane madre single e vedova: la sua vita è completamente dedicata alla famiglia. Deve crescere la propria figlia e prendersi cura del padre malato, colpito da una grave malattia degenerativa, per cui è necessario trovare una casa di ricovero decorosa. Accanto al dolore per un genitore che la dimentica, però, Sandra riscopre l’amore, nonostante tutti gli ostacoli. Un beau matin è un film sulla quotidianità del dolore, ma anche sulla semplicità con cui posso nascere nuovi sentimenti e riscatti emotivi. Il tutto trainato da una protagonista (Léa Seyedoux, in grande spolvero) che non è un’eroina, ma una persona che sa accettare la vita.

Le vele scarlatte

di Pietro Marcello, con Juliette Jouan, Raphaël Thiery, Noémie Lvovsky e Louis Garrel

Dopo la fine della Grande Guerra Raphäel è tornato nel suo paesino nel nord della Francia dove – non ritrovando sua moglie Marie – è rimasto vedovo, ma ha anche avuto una sorpresa inattesa: sua figlia Juliette. Appassionata di musica e canto, la giovane è uno spirito libero e solitario, tanto da essere considerata una strega dal villaggio. Ma Juliette sta solo aspettando che la profezia delle vele scarlatte predettale da una maga si avveri. Tratta dal racconto dello scrittore russo Alexandr Grin “Vele scarlatte”, la pellicola di Pietro Marcello è un genuino viaggio tra realtà e fiaba, oscillando tra le difficoltà di emancipazione femminile tra le due guerre e la dimensione fiabesca della storia.

Ma nuit

di Antoinette Boulat, con Lou Lampros e Tom Mercier

Marion è cresciuta con il dolore per un grave lutto in famiglia. Ora ha 18 anni e, in occasione dell’anniversario della scomparsa di sua sorella, decide di concedersi una notte di libertà passeggiando per le strade di Parigi, tra chiacchiere e feste che non la coinvolgono proprio. L’incontro casuale con Alex, invece, potrebbe dare una svolta alla sua serata e alla vita di entrambi. Un viaggio notturno per gli arrondisment parigini assume tratti quasi poetici grazie a un’affascinante e sfuggente atmosfera, mostrando in una sola “passeggiata” le difficoltà nell’allontanarsi da malesseri come ansia e paura dettati dal dolore.

Nezouh - Il Buco nel cielo

di Soudade Kaadan, con Nizar Alani, Kinda Alloush, Samir Al Masri e Hala Zein

Colpi d’arma da fuoco e bombe della guerra civile siriana stanno mettendo in ginocchio la capitale Damasco, dove vivono Mutaz, Hala e la giovane figlia Zeina. Quando il tetto del loro appartamento viene squarciato da una granata, si apre per la famiglia una sorta di finestra sul mondo, che li mette di fronte alla decisione più dura: quella di fuggire. Il padre, imperterrito, non vuole arrendersi a una vita da rifugiato ed è determinato a restare. La seconda firma della regista siriana Soudade Kaadan (premio per la Miglior Opera Prima a Venezia nel 2018 con “The day I lost my shadow”) è un altro sguardo originale e quasi simbolico sulla realtà, vista soprattutto con gli occhi di una quattordicenne che – mentre fuori c’è già l’Inferno – si trova di fronte a problemi familiari, ma anche di identità e appartenza.