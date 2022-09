Cosa vedere al cinema: le 5 migliori uscite della settimana

Nuove uscite a partire da giovedì 22 settembre: la settimana cinematografica si apre mercoledì con Quel posto nel tempo, poi Don’t worry darling di Olivia Wilde, Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con il debutto di Elodie, I figli degli altri e il grande ritorno di Avatar, autentico terremoto del mondo del cinema che torna in sala dopo più di 12 anni, in occasione dell’imminente uscita di Avatar 2: La via dell’acqua.

Quel posto nel tempo

di Giuseppe Alessio Nuzzo, con Leo Gullotta, Giovanna Rei, Beatrice Arnera, Erasmo Genzini, Tina Femiano, Gigi Savoia e Tomas Arana

Mario è un direttore d’orchestra ormai in pensione che trascorre la sua vecchiaia in un resort di lusso in Inghilterra. Colpito dall’Alzheimer, vive tra ricordi improvvisi e subito dimenticati, ma la sua ansia più grande è che la malattia possa togliergli la sua intera vita passata, portandolo a cancellare la memoria della sua carriera, la sua popolarità e soprattutto della defunta moglie Amelia e sua figlia Michela. Ispirato al pluripremiato cortometraggio “Lettere a mia figlia” e presentato in anteprima a Venezia, Quel posto nel tempo riflette sulla malattia, l’irrazionalità dei ricordi e la nostalgia quasi asfissiante del tempo attraverso una grande interpretazione di Leo Gullotta. Il film sarà in sala già da mercoledì 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Don’t worry, darling

di Olivia Wilde, con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan e Nick Kroll

Dopo essersi sposati, Jack e Alice sono andati a vivere in una comunità isolata, sperimentale e quasi utopica con tante altre coppie. L’ottimismo dilagante degli anni Cinquanta negli USA ha dato vita a questa nuova ideologia comunitaria apparentemente idilliaca; gli uomini passano le loro giornate a lavorare su un progetto segreto sullo sviluppo di materiali innovativi, mentre le donne si godono agi e lussi della comunità. Quando Alice s’interroga su cosa faccia il marito, varca un confine proibito e scopre delle tremende verità. La seconda e convincente fatica di Olivia Wilde alla regia è a dir poco affascinante nella sua oscillazione tra commedia romantica, a tratti teen – con l’estetica pop e pastello degli anni Cinquanta – e inquietante sci-fi, dove la comunità viene ribaltata quasi come in oscuro Truman Show.

Ti mangio il cuore

di Pippo Mezzapesa, con Elodie, Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Brenno Placido, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo e Michele Placido

Andrea Malatesta, erede dell’omonima casa mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, s’innamorano. È un amore impossibile da realizzare, non tanto perché la donna è sposata, quanto perché le due famiglie malavitose sono da lungo tempo le protagoniste indiscusse della Quarta Mafia, l’organizzazione criminale meno conosciuta in Italia (operante nel nord della Puglia, tra Foggia e il Gargano). In un periodo di tregua arrivato dopo tanta violenza, la guerra tra le due casate è così pronta a riaprirsi. Presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 79, Il nuovo film del regista pugliese Pippo Mezzapesa non segna solo l’esordio di Elodie come attrice, ma racconta con grande intensità una storia brutale, in una Puglia puntualmente “spenta” dei suoi colori tipici dell’immaginario comune ed esaltata da un bianco e nero quasi pungente.

I figli degli altri

di Rebecca Zlotowski, con Virginie Efira e Roschdy Zem e Chiara Mastroianni

Rachel ha 40 anni ed è più che soddisfatta della sua vita: ama il suo lavoro, i suoi studenti e il suo nuovo fidanzato Alì, con cui si frequenta ormai da un po’. I due decidono così che i tempi sono maturi perché Rachel incontri finalmente Leila, la bambina di 4 anni di Alì. Nonostante un inizio, come prevedibile, non semplice, la donna si affeziona enormemente alla piccola e inizia a interrogarsi sulla possibilità di avere anche lei un figlio, ma l’età è un ostacolo. Il grande merito di Rebecca Zlotowski e I figli degli altri è il portare finalmente in scena delle figure e delle tipologie di famiglia ormai più che diffuse ma ancora nascoste (o poco raccontate) nel mondo del cinema.

Avatar

di James Cameron, con Sam Worthington e Sigourney Weaver

Nel 2154 i terresti vogliono mettere le mani sui giacimenti unobtainium del pianeta Pandora, un mondo primordiale coperto di acqua e foreste pluviali. La missione – condotta attraverso degli Avatar controllati a distanza – viene affidata al colonnello Quaritch, che chiede all’ex marine Jake Sully di infiltrarsi tra i Na’vi, il popolo nativo del pianeta. Dopo aver perso il controllo del suo Avatar, Jake viene salvato dalla principessa Omaticaya, che lo invita a rifugiarsi presso il villaggio Na’vi, portandolo a scoprire la cultura, la natura e i segreti di Pandora. Il film del 2009 di James Cameron che incantò e sconvolse l’intero mondo cinematografico torna al cinema, in attesa dell’attesissimo secondo capitolo Avatar 2: La via dell’acqua, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre dopo sette rinvii in dieci anni.